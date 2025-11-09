El Colorado: Exitoso «fam tour» entre la riqueza de los paisajes naturales a orillas del río Bermejo

En la jornada de este jueves 6 se realizó un “fam tour” en la localidad de El Colorado, junto al equipo técnico del Ministerio de Turismo, la Municipalidad y representantes del sector privado: agencias de viajes, prestadores gastronómicos y hoteleros.

Cabe resaltar que un “fam tour” es un viaje de familiarización que se ofrece a profesionales del turismo, como agentes de viajes y prensa, para que experimenten de primera mano un destino, producto o servicio.

En el caso de El Colorado, el recorrido por distintos establecimientos e infraestructuras turísticas permitió visibilizar el potencial del destino y reforzar su promoción.

“Este trabajo compartido reafirma el compromiso de seguir impulsando el desarrollo turístico en la provincia”, subrayaron desde la cartera turística.

En ese sentido, Lorena Gómez, coordinadora del equipo técnico del Ministerio de Turismo, en diálogo con la enviada especial de AGENFOR, destacó que vivieron “un día increíble, hermoso, donde acompañó el tiempo, vinieron las agencias y los prestadores turísticos desde Formosa Capital con este proyecto de organización y articulación entre el Ministerio, el Municipio de El Colorado y los privados”.

Según remarcó, el objetivo de esta iniciativa es que “más formoseños puedan conocer estos lugares” y puso en valor que El Colorado “es un destino único” dentro de la provincia. “Cuenta con complejos como el campito, el parque acuático, el camping y otras infraestructuras”, apuntó y agregó que a ello se suman también las artesanías originarias, además del gran atractivo que es el imponente río Bermejo.

“El turismo siempre es un movilizador de la economía, porque a través del mismo se articula todo y se beneficia a las localidades, así como a las agencias y los prestadores, promoviendo nuestro turismo receptivo para que Formosa siga creciendo como lo viene haciendo”, acentuó, por último.