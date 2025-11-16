EL COLORADO FUE SEDE DE EXPOSICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS

16/11/2025 Redaccion Locales 0

5250742c 8bbd 42f9 bd4a 222c9bed7ac7

• En el Día de la Tradición los autos clásicos y antiguos “pidieron cancha”, para ser parte de las celebraciones, donde vivieron y compartieron jornada de “clásicos y tradición” 

EL COLORADO. Aunque no es la primera vez que esta organización de apasionados por los autos clásicos y antiguos visite la comunidad de El Colorado, esta vez sin embargo llegaron más vehículos haciéndose más fuerte la exposición, en donde justamente reina el dueño un afamado Torino. En éste caso se trata de una unidad muy reconocida y ploteada con el nombre de su propietario: Mario Brignole. Muchas veces sirvió de promoción en campañas electorales, pero lo cierto es que el mandatario local lo usa frecuentemente. 

No es el único caso, ya que el Dr. Roberto Godoy, quien fuera director del Hospital de El Colorado, muchas veces transitó las calles de esta comunidad, con un super clásico, de aquellos que tienen las ruedas con rayos. 

La llegada de la “expo” a esta ciudad, mostró que son varios los apasionados de esta modalidad, por conservar estos clásicos, aunque la llegada del contingente de los “viejos y bonitos” terminó animando y “destapando” que son varios los que coinciden en esta pasión, a la vez que también empieza a sumar seguidores. 

Durante una primera jornada la Exposición de los Clásicos se realizó en la Plaza Central, con la con llegada de varias unidades en distintas marcas, provenientes mayormente de la ciudad de Formosa, aprovechando el marco de las celebraciones del Día de la Tradición. Es por eso que el primer día estuvieron en el centro de esta ciudad y un día después, tuvieron su espacio exclusivo en un sector del Camping Municipal, junto a otro evento, como fueron las celebraciones del Día de la Tradición. 

Claudio Machado, uno de los referentes de la organización, dejó una reflexión sencilla y válida: “cuando hay una amistad con los fierros, no hay marcas; por momentos se puede hablar de un Boca River, pero cuando se habla de Chevrolet y Falcon, es para compartir y luego coordinar una salida y recorrer el interior”.

Claudio Machado conto que “varias veces visitamos Paraguay donde ya estamos siendo conocidos a nivel regional e internacional, donde la idea que prima es que los fierros nos unan y de hecho, siempre estamos para darnos una mano y compartir salidas”.

Finalmente, Claudio celebró que “al momento que llegamos a la plaza de El Colorado, ya se acercó la gente para saludarnos y felicitarnos, pero lo que nos ocurrió hoy saliendo de Formosa, a la altura de La Cruz, donde hay una Estación de Servicio, llega una familia que nos preguntan a dónde vamos. Le dijimos que a El Colorado y ellos habían programado un día de pesca, pero cuando los invitamos, se miraron y con señas de aprobación entre ellos, cambiaron la idea y el rumbo, para terminar, viniendo a El Colorado”, contó Claudio.

El resto de la historia no se sabe, solo esperamos que además de la Exposición de Autos Clásicos y Antiguos, hayan podido también disfrutar la manera en que El Colorado y la región, celebra el Día de la Tradición. 

Ee2a4045 b79e 4d7a 834e 0c7129960e7d
5250742c 8bbd 42f9 bd4a 222c9bed7ac7
1a9e12b0 9447 44f5 8368 24fa31e4ca64
Ebd1e446 02ec 4a62 8659 68bb93317479
51ae58db 511f 4958 be2a 4ff1d623052f
Baee5662 7950 4910 90d3 f24215de043c
92081893 30ba 4358 967a 61c89b1f27ca
C36b91a2 a7fa 492f a492 6c296674219b
92c8238e 0b24 47c3 8bdf 6b41949c3aa7
Comentarios Facebook
facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us