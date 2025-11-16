EL COLORADO FUE SEDE DE EXPOSICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS

• En el Día de la Tradición los autos clásicos y antiguos “pidieron cancha”, para ser parte de las celebraciones, donde vivieron y compartieron jornada de “clásicos y tradición”

EL COLORADO. Aunque no es la primera vez que esta organización de apasionados por los autos clásicos y antiguos visite la comunidad de El Colorado, esta vez sin embargo llegaron más vehículos haciéndose más fuerte la exposición, en donde justamente reina el dueño un afamado Torino. En éste caso se trata de una unidad muy reconocida y ploteada con el nombre de su propietario: Mario Brignole. Muchas veces sirvió de promoción en campañas electorales, pero lo cierto es que el mandatario local lo usa frecuentemente.

No es el único caso, ya que el Dr. Roberto Godoy, quien fuera director del Hospital de El Colorado, muchas veces transitó las calles de esta comunidad, con un super clásico, de aquellos que tienen las ruedas con rayos.

La llegada de la “expo” a esta ciudad, mostró que son varios los apasionados de esta modalidad, por conservar estos clásicos, aunque la llegada del contingente de los “viejos y bonitos” terminó animando y “destapando” que son varios los que coinciden en esta pasión, a la vez que también empieza a sumar seguidores.

Durante una primera jornada la Exposición de los Clásicos se realizó en la Plaza Central, con la con llegada de varias unidades en distintas marcas, provenientes mayormente de la ciudad de Formosa, aprovechando el marco de las celebraciones del Día de la Tradición. Es por eso que el primer día estuvieron en el centro de esta ciudad y un día después, tuvieron su espacio exclusivo en un sector del Camping Municipal, junto a otro evento, como fueron las celebraciones del Día de la Tradición.

Claudio Machado, uno de los referentes de la organización, dejó una reflexión sencilla y válida: “cuando hay una amistad con los fierros, no hay marcas; por momentos se puede hablar de un Boca River, pero cuando se habla de Chevrolet y Falcon, es para compartir y luego coordinar una salida y recorrer el interior”.

Claudio Machado conto que “varias veces visitamos Paraguay donde ya estamos siendo conocidos a nivel regional e internacional, donde la idea que prima es que los fierros nos unan y de hecho, siempre estamos para darnos una mano y compartir salidas”.

Finalmente, Claudio celebró que “al momento que llegamos a la plaza de El Colorado, ya se acercó la gente para saludarnos y felicitarnos, pero lo que nos ocurrió hoy saliendo de Formosa, a la altura de La Cruz, donde hay una Estación de Servicio, llega una familia que nos preguntan a dónde vamos. Le dijimos que a El Colorado y ellos habían programado un día de pesca, pero cuando los invitamos, se miraron y con señas de aprobación entre ellos, cambiaron la idea y el rumbo, para terminar, viniendo a El Colorado”, contó Claudio.

El resto de la historia no se sabe, solo esperamos que además de la Exposición de Autos Clásicos y Antiguos, hayan podido también disfrutar la manera en que El Colorado y la región, celebra el Día de la Tradición.

