El Colorado: LAS OBRAS INCORPORADAS AL SISTEMA DE DESAGÜES DIERON MUESTRA DE BUENOS RESULTADOS



• A pesar de que los trabajos siguen en ejecución y cuando resta avanzar un 70% del total de la obra, ven con satisfacción que será alentador que los vecinos no sufran problemas de anegamiento en los barrios.



EL COLORADO. Tras las precipitaciones importantes que se dieron en esta ciudad, tanto como en a la región, llevaron a que, desde el municipio local, salgan a trabajar y evaluar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales. Funcionarios y operarios salieron a recorrer distintos barrios donde evaluar el funcionamiento de los mismos ante una nueva prueba importante, como lo fueron los poco más de 100 mm de agua caída en esta ciudad.

En ese sentido el Ingeniero Civil, especialista en Hidrología Urbana, Rubén Cáceres, dijo en medios locales que “nosotros tenemos un sistema de desagües integral, compuesto por desagües primarios, secundarios y más reciente, un cuento de retención”.

El profesional explicó que “a pesar de que la obra del cuento de retención aún no se ha concluido, se pudo notar la eficacia”. Explicó además que la obra se encuentra actualmente en un 30% de ejecución, para terminar de conformarlo, quitar un poco mas de tierra, limpiar de maleza, con lo que se completaría la totalidad de la misma”.

A todo eso agregó que “en pleno momento de la lluvia, el escurrimiento por el desagüe, se daba de forma normal y para alrededor de las 18:00 hs, recién comenzaba a salir el agua retenida en el cuenco de retención”.

Ya un día después de las precipitaciones, los profesionales volvieron a salir a recorrer distintos puntos críticos de la ciudad, como lo son en algunos casos los B° Los Halcones y B° Sevilla, donde se pudo ver fundamentalmente varios casos en el que vecinos, con el afán de mejorar sus entradas de acceso al domicilio, rellenan el frente y en algunos casos ponen alcantarillas, con un paso mínimo de caudal de agua para esa zona.

Finalmente analizaron con satisfacción el funcionamiento del sistema de desagües de la ciudad, ya que las obras mencionadas, que aún no están terminadas, ya dieron muestras de su eficacia en la estrategia de incorporar un cuento de retención.