El Colorado: Nuevo Representante de la Delegación de la UR2 se Presentó Formalmente Al Intendente



EL COLORADO. Teniendo en cuenta la extensión geográfica que atiende la Policía de la Provincia en la UR2 en el Departamento Pirané, se viene trabajando desde hace tiempo, con una Delegación que se ocupa concretamente de la demanda de servicios en las localidades de El Colorado, Villa Dos Trece, Villafañe y las respectivas zonas de influencia de estas comunidades.

En este nuevo puesto fue recientemente nombrado como Delegado de la UR2 en la zona sur, el Comisario Inspector, Hernán René Arias que, en las formalidades del caso, se presentó ante el Intendente Mario Brignole. En la oportunidad confirmó que su presencia es “para seguir cumpliendo las funciones que prestaba el anterior funcionario policial en esta área”. Luego agregó: “vengo a sumar y continuar con los lineamientos que se dictan desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Jefatura de Policía”.

En nuevo funcionario policial dijo además estar a disposición de la comunidad en general ante cualquier requerimiento. “Hoy vine a presentarme formalmente ante el Jefe Comunal, con el respeto que corresponde, del cual hemos recibido un compromiso de reciprocidad para con la institución policial”.

Finalmente, el nuevo Delegado de la UR2 en la zona Sur Pirané, valoró el apoyo y compromiso del Jefe Comunal, reconociendo que “sé que es un gran colaborador e hijo de un funcionario policial y que conoce el paño”, dijo en una expresión propia del ámbito, con la que elogió al Intendente Brignole.