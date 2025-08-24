EL COLORADO SE PREPARA PARA FESTEJAR EL DÍA DE LA TRADICIÓN CON GRANDES ARTISTAS



EL COLORADO. Como se sabe, en la agenda turística y cultural del Gobierno Municipal coloradense, está siempre el festejo por el Día de la Tradición y sobre el tema, hubo una publicación reciente, anunciando la Fiesta de la Tradición, con doma, jineteada y folklore.

La fecha agendada es para el domingo 9 de noviembre, en el Campo de Doma y Jineteada “Luis González”, en instalaciones del Camping Municipal de esta ciudad. El animador será Milton Pino.

En la segunda parte de la jornada, van a pasar por el escenario, grandes y reconocidos artistas, para disfrutar la fecha a pleno. De acuerdo a los primeros anuncios realizados en las redes sociales del Intendente Mario Brignole, actuarán: Iván Ruiz, Piko Frank, Guitarreros y Lázaro Caballero.



Tal como ya es habitual en los eventos de esta naturaleza, organizados por la Municipalidad de El Colorado, la entrada será totalmente libre y gratuita, por lo que seguramente, la fecha volverá a convocar multitudes.

Se sabe que en estos casos arriban a esta ciudad, provenientes de diversos puntos de la región, habidos de tradición y folklore, máxime con la calidad de artistas que estarán animando la fecha.

No solo entusiasma y anima el hecho de poder ser parte de un espectáculo de primer nivel que no llegaría a la gente si no fuera por una decisión política, sino también porque se trata de una actividad que genera posibilidades de buenos ingresos, a los hoteleros, gastronómicos, emprendedores y artesanos. Son oportunidades poco frecuentes, por lo que se vive una previa que entusiasma y anima.