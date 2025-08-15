El Comando Superior concretó una nueva distribución de móviles policiales para 10 dependencias policiales

En el marco de una entrega que vienen realizando en todo el territorio, el Comando Superior de la Policía de Formosa entregó, en la mañana de este viernes 15, una importante flota de nuevos patrulleros para 10 dependencias policiales.

El acto se desarrolló en las inmediaciones de la Comisaria 9na del barrio Fray Salvador Gurrieri (ex lote 111) y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, a quien acompañaron una importante convocatoria de efectivos, hombres y mujeres, policías retirados y vecinos del sector.

Al respecto, el Ministro explicó que esta acción se está llevando adelante en distintos actos internos y recordó que, el pasado jueves, se hizo lo propio en las dependencias de la jurisdicción cinco, por lo que, sólo faltarían entregar “en cuatro localidades que hacen a la Unidad Regional 1” porque “el resto ya están entregados”.

“Es muy importante tener en cuenta que esta es una inversión del Gobierno de la provincia para la seguridad pública. Es sabido que la paz social es una responsabilidad de la política, alcanzar la paz social y la construcción de la seguridad pública no es necesariamente un trabajo de la Policía”, indicó.

Y agregó: “La seguridad pública es una construcción colectiva y requiere la atención de los distintos organismos del Estado que intervienen, en el cual la Policía de la provincia tiene un rol muy importante sin lugar a dudas y lo que más necesita es la participación comunitaria, sin ella no es posible construir una comunidad segura”.

La paz social, continuó el funcionario, en cambio, “es una responsabilidad de la política que, con sus distintas acciones que están orientadas a la búsqueda del bien común, es un elemento fundamental para comprender un montón de cuestiones”.

“Para nosotros, para la concepción del Modelo Formoseño es norma constitucional, está en el Preámbulo de la Constitución, nunca fue discutida esa afirmación: el Estado es la sociedad jurídicamente organizada y una instancia ética superior que busca permanentemente el bien común, desde ese lugar el Estado tiene que tener una direccionalidad que es la búsqueda del bien común, por eso para nosotros es imposible pensar políticas de desfinanciamiento de la salud pública como la que lleva adelante el Gobierno nacional”, aseveró.

Mejora de la

función policial

Por su parte, el jefe de la Comisaría 9na, comisario Gustavo Gauti, agradeció al Gobierno de la Provincia y al Comando Superior por “la confianza que depositaron en nosotros y nos entregaron una nueva unidad”.