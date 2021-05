El comedor y merendero “Los Peques” brindó locro y chocolate a cientos de familias formoseñas

Compartir

Linkedin Print

En la jornada de ayer, día en que se celebró un nuevo aniversario del 25 de Mayo, el comedor y merendero “Los Peques” no quiso estar ajeno a la fiesta patria y gracias a la gran cantidad de donaciones recibidas, realizó y brindó 150 litros de locro a familias formoseñas de todos los barrios que se fueron acercando hacia el lugar, ubicado en 9 de Julio y Quinta en el barrio San José Obrero.

Maira Piris, una de las colaboradoras del merendero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que desde las 4 de la mañana ya empezaron con los preparativos, prendiendo el fuego y tirando las verduras a la inmensa olla para iniciar así la preparación del tradicional locro.

Relató que ya en la tarde del lunes picaron las verduras mientras seguían juntando las donaciones que no paraban de llegar y que permitieron hacer incluso 50 litros de chocolate caliente, especial para la fría tarde.

Piris destacó una vez más la solidaridad de cientos de formoseños, tanto de empresas como asociaciones, emprendedores y vecinos en general que nunca dejaron de colaborar para cumplir con el objetivo de realizar el locro patrio. “Muchísima gente nos contactó, donaron hasta 30 kilos de carne, mondongo, todo tipo de cortes que nos permitieron brindar un locro super cargado”, valoró.

Asimismo destacó que gracias a eso “pudimos dar de comer a las 40 familias que siempre vienen y a familias de otros lados que como nosotros difundimos en las redes sociales lo que íbamos a hacer, se fueron comunicando para ver si podían venir a buscar y así llegaron más de 100 personas, alcanzó bastante bien, se hizo más que el año pasado y esta vez con mejor organización” por las medidas preventivas contra el covid.

En ese sentido, Piris agradeció a las verdulerías, carnicerías y panaderías “que siempre nos están acompañando” y recordó además que el lugar se sustenta únicamente gracias a los aportes de la gente.

Es importante resaltar que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para sostener y brindar apoyo a las familias de la zona y es por ello que la donación de abrigos, frazadas, colchones, alimentos no perecederos y verduras es más que valorada, por eso se invitó a que quienes quieran sumarse y aportar su granito de arena se acerquen con sus donativos al merendero o bien se comuniquen al 3704 07-8859 para acordar la entrega.

Compartir

Linkedin Print