El comentario de Defederico que desató la furia de Fernández: “Alguna vez fue alguien, hoy está pasando un momento de fracaso muy duro”

Quedaba un solo minuto de aire antes de que Los ángeles de la mañana terminara su emisión de este miércoles cuando Ángel de Brito le dio la palabra a Cinthia Fernández para que le respondiera a su ex, Matías Defederico, quien la había criticado a través de Twitter.

Ocurre que durante el programa del martes, la panelista del programa de la mañana de El Trece indicó que su ex Martín Baclini le parece “lindo, churrísimo y hermoso”. Entonces, su compañera Mariana Brey agregó: “Uno a veces se separa y cuando ve al ex dice: ‘¿cómo me pude comer esto?’”. De inmediato, la bailarina lanzó, entre risas: “Me pasa pero con el otro”.

“¿Al otro no?”, quiso saber De Brito, y la panelista fue clara: “¡No! ¿En serio me decís? La teoría la aplico a mi otro ex”.

El futbolista -que hasta antes de que comenzara la cuarentena por la pandemia del coronavirus estaba jugando en un club de la localidad de Carlos Casares- se sintió aludido por su comentario y decidió expresarse a través de Twitter. “Che, hace tres años que me separé y sigue, y sigue hablando de mí. Mirá que tiene ex/s para comparar. Aburre ya”, indicó Defederico en respuesta a un tuit de Ángel de Brito.

Justamente fue el conductor quien le contó a Fernández lo que había sucedido ya que -según revelaron- el jugador tiene bloqueada en las redes sociales a su ex mujer, de manera tal que ella no puede ver sus mensajes públicos.

A la bailarina, que tuvo a Charis, Bella (6) y Francesca (5) con el futbolista, le alcanzaron menos de 60 segundos para responderle al padre de sus hijas. “Si está tan aburrido no entiendo por qué está tan pendiente de cada noticia mía y por qué da likes a tantas noticias mías”, dijo, haciendo referencia a un escándalo que tuvo lugar hace algunas semanas cuando Defederico se manifestó -también en Twitter- luego de que Cinthia terminara sus funciones como panelista en El show del problema, el programa de Nicolás Magaldi por la pantalla de El Nueve.

“Dice que hables de tus otros ex/s”, recordó De Brito sobre las palabras del futbolista. Y Cinthia retrucó: “Ocho años estuve con él, cayó un poquito en ese machirulismo de comentario”.

“Igual -continuó la participante del Cantando 2020- le quiero decir que le estoy haciendo un favor porque, de última, estoy hablando de él así la gente no se olvida de él porque alguna vez fue alguien. Ahora está pasando por un momento (de) fracaso muy duro, o muy real. Entonces, le estoy haciendo un favor”.

Por último, apuntó contra su ex marido y le sugirió: “Ya que tiene tanto tiempo al pedo, que se ocupe de las hijas. Que deje la PlayStation, de tuitear…”.