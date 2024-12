El complicado vuelo de Jimena Barón en su regreso al país desde Tailandia

La vida de Jimena Barón cambió radicalmente cuando recibió la oferta de participar en el viaje de una conocida marca de joyas a Bangkok, Tailandia. Acompañada de otras cuatro celebridades, como Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Stephanie Demner, la cantante se sumergió de lleno en la cultura y la religión del país, donde también pudo demostrar su conocimiento sobre la moda. Después de casi una semana, llegó el momento de volver a su hogar y pese a que pasó unos días llenos de relajación, lo cierto es que este tramo del viaje le puso los pelos de punta.

Este domingo, mientras regresaba al país, Jimena notó que su vuelo con destino al Argentina iba en dirección a Asunción, Paraguay. Esto lo dejó en claro en sus historias de Instagram, donde capturó los difíciles momentos que vivió. Tras confirmar que habían llegado a dicha ciudad, ella explicó: “Nos dijeron que hay una tormenta eléctrica demasiado intensa y que el avión no puede aterrizar (mirá que es uno de dos pisos). Cuestión que lo hicimos en Paraguay y nos quedaremos arriba esperando que el clima mejore”.

En un intento de sumarle humor a la situación con un par de imágenes explicó que su pareja, Matías Palleiro, se encontraba en Perú. Esto era un gran problema para la compositora, quien esperaba llegar a tiempo para reencontrarse con su hijo Morrison, fruto de su vínculo con Daniel Osvaldo. “Momo, el lunes yendo al colegio”, escribió junto a una imagen de la actriz de Mara Wilson en su niñez, cuando interpretaba al icónico personaje de la película Matilda de 1996, en alusión a que el nene tendría que ir solo a la escuela.

Lejos de solucionarse con facilidad, Barón continuó relatando cómo transcurría su estadía en la aeronave. “Hace 35 horas me fui del hotel en Tailandia y no sé si voy a Buenos Aires, a Perú, o si me quedo a vivir en Paraguay”, expresó en tono de broma, junto a una foto de sí misma sentada en su lugar, ataviada con una camisa con diseños florales, y un libro en su abdomen. Además, comentó: “Muy lúcida me bañé en Alemania, así que al menos estoy fresca”.

Y, nuevamente, mientras sacó a relucir su sentido del humor, dio más detalles sobre su malestar durante el viaje. “Fantástico. Llenaron nafta a tope y van a ‘intentar’ aterrizar en Buenos Aires esquivando la tormenta (odio volar y esta situación no me agrada en absoluto). Si esto no fuera posible, vamos a aterrizar en São Paulo”, comentó para dar cuenta de la difícil situación que afrontaban por cuestiones climáticas. A su vez, junto a una imagen de un nene llorando, detalló: “Un tripulante me dijo: ‘Vos sentate y quédate tranquila a menos que no nos veas así a nosotros. Y se reía y yo lo hice así”.

Afortunadamente, luego de varias horas en medio de la incertidumbre, Jimena pudo llegar al territorio argentino. “Le dimos tres vueltas, pero aterrizamos”, compartió junto a una imagen de la aeronave en el mapa virtual, que mostraba las maniobras que se tuvieron que llevar a cabo para resguardar el bienestar de todos los integrantes del vuelo.

Cabe recordar que la intérprete de “La Cobra” se refirió a su miedo a volar al inicio de su compromiso laboral. Ante el aviso de último momento para reemplazar a Wanda Nara, ella se vio obligada a viajar separada de sus compañeras y eso no le gustó mucho. “Viajo sola, ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Es un desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente de las 19 horas dormí cuatro porque el avión se movió, pero yo voy aterrada”, recordó en ese momento.

“Por supuesto, recé un Padrenuestro que de los nervios me salió mal. Ahí me imaginé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decirlo bien para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente, mientras el resto roncaba plácidamente”, sumó, con un toque de humor, ante el momento de intranquilidad que tuvo que llevar adelante.