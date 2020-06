El comunicado oficial sobre la salud de Charly García: “Ya se encuentra en una habitación común”

Compartir

Este sábado, Charly García debió ser internado de urgencia, debido a un cuadro febril que llegó a los 38 grados y a fuertes dolores musculares. Si bien en un primer momento la noticia despertó alarma en sus seguidores y allegados, porque sus síntomas eran similares a los producidos por el coronavirus, trascendió que el primer hisopado realizado al músico para buscar rastros de ese virus dio resultado negativo.

Tras 24 horas de permanecer en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en el barrio porteño de Recoleta, desde la oficina de prensa del artista emitieron un comunicado para llevar tranquilidad. “Charly García fue internado el día sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para COVID-19 dio resultado negativo. La evolución clínica es buena”, así comienza el texto enviado en el mediodía del domingo.

“Actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado, para cumplir tratamiento antibiótico. Charly quiere agradecer al personal del IADT – médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, camilleros/as., que trabajan con tanta dedicación y empeño. Y en especial a su médico de cabecera Dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada día, a su lado”, concluye el escrito.

Recordemos que el músico y compositor, de 68 años, arrastra un frágil estado de salud desde 2008. A fines de enero último sufrió un severo traumatismo de cadera a causa de una caída doméstica y ello lo marginó del Cosquín Rock. Anteriormente, en julio de 2015 había sido operado de la cadera, y en marzo de 2016 debió ser sometido a una nueva cirugía por una infección en la prótesis que le habían colocado meses atrás. Debido a este accidente, ocurrido el 29 de enero, los doctores le dictaron un mes de reposo y sesiones de kinesiología.

El 11 de diciembre de 2019 tuvo lugar en el Luna Park el último encuentro de Charly García con su público. Tocó las canciones de disco más reciente, Random, y muchos clásicos, en una noche mágica en la que repasó los puntos más altos de una carrera musical verdaderamente prolífica. Con “Desarma y sangra” cerró el show La torre de Tesla: una analogía de utopía. “¿Todavía están ahí?”, le dijo a los espectadores, que esperaron un largo rato para ese bis final.

De todas maneras, Charly se mantiene activo porque su voz se volverá a escuchar esta semana en un disco, cuando se publique Pettinato Plays García. El saxofonista y animador televisivo Roberto Pettinato decidió hace unos años grabar un disco dedicado a las canciones de García menos difundidas, pero no en formatos convencionales sin en clave de jazz, con su propio cuarteto.

En medio de este delicado momento que se vive en todo el mundo por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas, este sábado los amigos y fanáticos de Charly García se llevaron un susto al enterarse de que el músico había sido internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en el barrio de la Recoleta, con 38 grados de fiebre y dolores corporales. Le realizaron un hisopado para determinar si tenía COVID-19 y dio negativo: tendría una infección urinaria y estaría evolucionando favorablemente.

Graciela Borges, una de las amigas más cercanas al legendario músico, manifestó su preocupación por su salud a través de Instagram. La actriz publicó una foto junto a él y escribió un breve pero emotivo texto, en el que le demostró todo su cariño.

“Recuerdos de Brasil. Mi adorado genio. Te amo. Tiempos felices. Rezo por vos, Argentina, y que esto pase. ¡Buen sábado!”, posteó Borges en un juego de palabras con “Rezo por vos”, la canción compuesta por Charly García y Luis Alberto Spinetta, quienes la utilizaron en sendos discos en los años ‘80 (el primero en 1987 en el álbum Parte de la religión, y el Flaco en 1986 en Privé). Además, arrobó a Mercedes Iñigo, la actual pareja de Charly.

Graciela Borges y Charly García mantienen una amistad que data de hace muchos años. Ella siempre forma parte de la privilegiada lista de invitados de los cumpleaños del músico, y asiste a sus shows más importantes.

Incluso, en una ocasión, la actriz sorprendió a todos los presentes en un espectáculo brindado por Charly en 2011, al darle un amistoso “piquito” a su gran amigo.

Charly García ingresó de urgencia este sábado al IADT con fiebre y dolores corporales. Inmediatamente le realizaron un hisopado para determinar si tenía coronavirus, que dio negativo. Los médicos estiman que podría tratarse de una infección urinaria, aunque no se descartan otras patologías. Le realizaron un tratamiento para aliviar las dolencias y bajarle la fiebre. Según trascendió, el artista se encontraría de buen humor.

Justo cuatro meses atrás se produjo la última internación de García, aquella vez por un traumatismo de cadera: el músico -de 68 años- se había caído en su casa. En julio de 2015 había sido operado de la cadera, y en marzo de 2016 debió ser sometido a una nueva cirugía por una infección en la prótesis que le habían colocado meses atrás. Debido a este accidente, ocurrido el 29 de enero, los doctores le dictaron un mes de reposo y sesiones de kinesiología.

Charly debió cancelar todos sus shows pautados, incluido su esperado regreso al Cosquín Rock, en Córdoba. Se especuló con que en marzo estaría en condiciones de subir nuevamente a un escenario, pero por entonces la pandemia de coronavirus imposibilitó la realización de cualquier tipo de espectáculo.

El 23 de octubre de 2019 el ex Sui Generis había celebrado su cumpleaños con un recital en Puerto Madero solo para sus íntimos, entres los que se encontraron Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse, Palito Ortega y José Palazzo, su representante, entre otros. “Yo me siento pendejo y juguetón, y recopilando cosas, con mi viejo”, dijo, feliz.

Un mes más tarde se reunió con David Lebón y el propio Aznar, con quienes en los 80 formó -junto al recordado Oscar Moro- el legendario grupo Serú Girán. El encuentro histórico se dio en el marco de la recuperación del catálogo de Music Hall, realizada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), y con motivo de la reedición especial en vinilo del disco La grasa de las capitales, homenaje a 40 años de su publicación.