El concejal Caballero cree que cualquiera sea el resultado de su hisopado tendrá respuestas de su cuarentena luego de los 14 días

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Daniel Caballero, quien se encuentra aislado tras haberse acercado al lugar donde camioneros reclamaban por mejor trato, dijo que aguarda los resultados del hisopado y que “seguramente saldría después de los 14 días”.

El hisopado le hicieron en la Unidad de pronta Atención de Contingencia que funciona en el predio del Hospital de Alta Complejidad de la ciudad, tras lo cual fue enviado al Hotel Ronny, a la espera de los resultados.

“Continúo aislado y esperando el resultado del hisopado para ver qué medidas van a tomar conmigo”, contó.

Al referirse a su presencia en RN 11, donde camioneros realizaban una medida de fuerza indicó: “yo me fui a solidarizar con los transportistas que exigían sus derechos. Fui porque antes de estar en la gestión pública me dediqué a la parte privada y me dedicaba específicamente al transporte de cargas generales y carga de hacienda por lo que conozco a la mayoría de los que tienen el carnet. Yo tengo ya un nexo con la mayoría de ellos”.

“El acta de notificación estaba mal redactada pero yo la acepté por el hecho de que la Policía cumple ordenes nada más; después me dijeron que vaya a la UPAC para realizarme el hisopado”, aseveró y añadió que “ahí fue que me dijeron que debía hacer la pre-cuarentena y esperar los resultados”.

“Solicité que me digan qué iba a pasar conmigo si el resultado es negativo pero o me respondieron; aunque viendo los tiempos que manejan la respuesta vendría después de los 14 días”, asintió el edil capitalino.