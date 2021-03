El concejal capitalino Gerardo Piñeiro repudió los hechos de violencia sufridos anoche por los vecinos de Clorinda

Compartir

CONDENO la utilización de empleados del estado, militantes del gobierno como fuerzas de choque para disolver las protestas sociales, y me SOLIDARIZO con los vecinos de la ciudad de Clorinda y con mi amigo el Ex Concejal UCR de Laguna Naick Neck Javier Nuñez, quien fue víctima directa de las agresiones físicas causándole lesiones. Expreso Piñeiro.

En plena jornada de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sobre lo ocurrido en el Golpe Militar más cruel, sanguinario y nefasto de la historia Argentina. En Clorinda a las 0,30hs., fuerzas de choque del gobierno golpeó salvajemente a vecinos que se encontraban manifestando por el no cumplimiento del Decreto Presidencial y el Fallo de la Justicia Federal, sumado a las últimas restricciones decretada por el Intendente Celauro.

Y advierte al gobierno, “Tengan cuidado, la violencia institucional, delitos lesa humanidad, y violaciones a los derechos humanos, se comenzó a gestar y organizar mucho tiempo antes al nefasto 24 de Marzo de 1976, cuando desde el gobierno elegido democráticamente y por medio del voto popular entre 1973 y 1976. (presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón), se organizó la Alianza Anticomunista Argenbtina (AAA), fue un grupo parapolicial de la Argentina gestado por un sector del peronismo, el sindicalismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas argentinas, que asesinó en plano gobierno democrático a artistas, religiosos, intelectuales, políticos opositores, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, y en ejecuciones sumarias la desaparición forzada de personas.

Dichas fuerzas para policiales de choque fueron responsable de la desaparición y muerte de entre setecientas y mil cien personas. (Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por la justicia federal en 2008). Manifestó el edil.

Traigo estos acontecimientos históricos para no cometer los mismos errores.

Advirtiendo dijo: “Ojo muchachos del gobierno”, no jueguen con nafta cuando los ánimos están caldeados.

No activen la violencia de sectores fanáticos porque después no podrán controlar hasta donde llegaran.

No repitan los mismos errores del paso que costó mucha sangre y sacrificio a nuestro pueblo.

Desde el gobierno estan insitando a la violencia, poniendo carteles que responsabilizan a sectores de la oposición de querés propagar la enfermedad y que se produzcan muertes en Formosa.

Con pintadas insultantes contra dirigentes opositores, y la utilización de la cadena provincial de medios para generar enemigos de Gildo, cuando lo único que se busca es vivir este proceso de la pandemia en respeto a las leyes y garantías individuales.

Pensamos terminadas las prácticas utilizadas en la epoca negra de la historia Argentina, pero NO, en FORMOSA están más vigentes que nunca. Dijo Piñeiro.

Por eso nuestro compromiso con el pueblo, de salir y dar la el debate en las redes, en la justicia, en los Concejos Deliberantes, en la Legislatura, en las calles… para recordarles a los dictadores que no mavos a permitir más violencia institucional, que se cometan delitos de lesa humanidad, ni violen los derechos humanos y garantías constitucionales.

Señor gobernador, en Formosa “¡NUNCA MÁS!” Finalizó el Concejal radical Gerardo Piñeiro.

