El concejal Casadei cuestionó la «doble vara» del Intendente ante la crisis del transporte

El concejal de la UCR, Enzo Casadei analizó el discurso del Intendente Jofré, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, puntualizando en la problemática del transporte público.

“Sobre el transporte público no aportó una mirada hacia adelante ni ninguna propuesta a la persistente crisis” lamentó. “Realizó un reconto histórico en materia de subsidios sesgado, se olvidó de Alberto e intentó sacarse de encima cualquier responsabilidad”, agregó.

“Si bien criticó la eliminación del Fondo Compensador del Transporte por parte del Gobierno Nacional, no dijo nada de la quita de los aportes provinciales al transporte público que obligaron a terminar con la gratuidad del boleto estudiantil”, remarcó.

Casadei criticó la “doble vara” del Intendente al afirmar que “no piensa reclamar al Gobernador la marcada discriminación a la ciudad en materia de subsidios, al quitar fondos a la capital y mantenerlos para el transporte interprovincial”.

“Al hacer una descripción del contexto económico actual, prácticamente anunció un nuevo aumento del boleto, sin siquiera detenerse en pensar que el bolsillo de los usuarios no soporta más, y esto se ve reflejado en el bajo nivel de corte de boleto de estos días”, advirtió.

“Tampoco hizo mención alguna ni rindió cuentas sobre la auditoría a Crucero del Sur, ni despejó rumores acerca de su eventual salida”, cuestionó.