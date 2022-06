Compartir

En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino de Juntos por el Cambio, Enzo Casadei se refirió al trabajo de la oposición, al problema de la falta de combustible y también se mostró preocupado por el panorama que se avizora con el transporte urbano de pasajeros. «Estamos con un conflicto en puerta y no hay certezas de nada», dijo.

«La agenda parlamentaria con la mayoría la propone el oficialismo, que evidentemente cree que todo funciona bien en la ciudad y no hay nada para debatir o discutir, así que esas son cosas que tenemos que cambiar», comenzó diciendo.

En este marco, dejó en claro que desde su espacio presentaron innumerable cantidad de proyectos para dar respuestas a los vecinos en los barrios y «lo que sucede en las sesiones es que todos los proyectos de comunicación de ordenanza que van presentando los diferentes concejales toman estado parlamentario y se les designa las comisiones».

«Lo que nosotros hacemos luego de las recorridas en los diversos barrios es presentar los proyectos de comunicación al Intendente para que arbitre los medios y cumpla con sus funciones», comentó y reconoció que el problema en las sesiones no tiene que ver con lo que «se hace» sino con «lo que no se hace».

Transporte

«Estamos con un nuevo conflicto del transporte urbano de pasajeros y hoy no tenemos ningún tipo de certezas, aseveró el edil», indicó.

Reconoció además que «el transporte público viene en crisis desde hace un tiempo atrás, evidentemente no hay voluntad de dar soluciones y todo gira alrededor de los subsidios. El 19 de mayo hubo un acuerdo firmado entere todas las partes respecto a la paritaria salarial de todo el transporte del interior, ahora las cámaras empresariales dicen ‘no tenemos la plata’ y que ni siquiera tienen para pagar los salarios, eso pasa porque hay un desfasaje que los gobiernos se cumplieron a cubrir y hoy esa plata no está apareciendo».

Consultado sobre el panorama que ve avizora respondió: «los gobernadores en 2017 firmaron el pacto fiscal donde se acordó dejar de recibir los subsidios, pero era compensado a través de un incremento en la coparticipación; el problema es que en ese momento no se asignaron fondos específicos, entonces cada tres meses el Intendente le tiene que ir a pedir por favor al Gobernador que le pase los subsidios acordados».

«Trabajadores, empresarios, gobierno nacional y provincial se hicieron cargo de respetar la paritaria y no van a cumplir, entonces es lógico que los trabajadores ejerzan su derecho», agregó el mismo.

Y siguió: «si esto no se soluciona, probablemente el martes (mañana) no habrá colectivo me pregunto qué está haciendo el Municipio ante este probable escenario; en la agenda están los motoqueros, los festivales, etc, lamentablemente estas cosas no se debaten en el HCD».

Cuando se le preguntó qué hace la oposición y cuál es su grado de responsabilidad indicó: «nosotros vamos a comisiones, pero muchas veces no pasa nada. No apunto a nadie, hay que ponerse a trabajar porque para eso nos eligió la gente; yo me voy donde tengo que ir para cumplir mi función, trato de presentar las iniciativas que creo son las correctas, presento iniciativas de los vecinos y las gestiono a veces con éxito y otras no».

«Cada uno tiene que hacerse cargo de la parte que le toca, yo formo parte de la Comisión de Transporte y la última vez que trabajó fue para amentarle el boleto de Crucero del Sur en un 50%», lanzó.

Combustible

Por otro lado, el concejal también habló de la faltante de combustible que viene afectando a la región y sus consecuencias en la vida diaria de los ciudadanos y cuestionó que «eso evidentemente no está en la agenda del gobierno».

«Las provincias del Norte Grande estamos sin combustible, varios gobernadores ya se mostraron preocupados por las consecuencias, y la agenda del gobierno pasa por la ampliación de los miembros de la Corte», disparó.

Por último, Casadei comentó que «no sé quién asesora al Gobierno, pero sus declaraciones en torno a lo que pasa en el país y nuestra provincia son disparatadas».

