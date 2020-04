El concejal Fabián Olivera pidió a comerciantes de la ciudad que donen a comedores la mercadería que esté próxima a vencer

Compartir

El concejal Fabián Olivera (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO solicitó a empresarios y comerciantes de Formosa que la mercadería que esté próxima a vencer o que tenga vencimiento de unos pocos días sea donada a comedores de la ciudad, asegurando que hay muchos sectores que debido a que no pueden trabajar, no tienen ingresos y apenas pueden hacer una comida diaria. Manifestó en ese marco que contar con esta mercadería que será usada en el día, llevará gran alivio a las familias más vulnerables.

Solicitó esto luego de observar que en diferentes lugares de la capital, camiones de gran porte arrojan toneladas de mercaderías que está próxima a vencer con el fin de que la gente la junte de allí. Lo mismo hacen con frutas y verduras provocando que los vecinos acudan en grandes cantidades a «rescatar» lo que pueden de la basura.

«Lamento mucho la actitud de muchos comerciantes que en vez de ser solidarios ante la situación que están viviendo muchos formoseños tiren la comida vencida o en mal estado, nosotros estamos haciendo una merienda en el Villa Lourdes y muchos vecinos nos dicen que comen una vez, un plato por día y después ver publicaciones de camiones de empresarios locales tirando la comida la verdad es que me indigna, pido solidaridad, si hay mercadería que se está por vencer que se acerquen a comedores de escuelas, que vayan a los barrios, que ayuden a un comedor pero que no tiren la comida, lamento mucho que camiones de empresas locales tiren verduras y frutas directamente a la basura, los vecinos se amontaron a buscar para rescatar lo que podían», dijo.

«Veo mucha falta de solidaridad por parte de empresarios, sé que muchos la están pasando mal pero llegar al punto de tirar la comida, me parece que no estamos en sintonía con la realidad que estamos viviendo hoy los formoseños, es una situación lamentable. Es falta de sentido común, si tienen vencimiento cerca las pueden repartir porque el consumo es diario», acotó el edil.

«Estos días me acerqué a un basural donde hay dos contenedores, hablé con un empleado de la Municipalidad y le pregunté porqué dejaron a esa persona que tire, me dijo que siempre iba y que tenían autorización de dejar que tiren comida que se está por vencer o no usan para que la gente vaya a buscar», lamentó.

«La falta de sensibilidad de algunos empresarios es increíble, sé que la están pasando mal pero supermercadistas y almacenes de barrio están trabajando, los que están pasando mal son otros sectores, pero llegar a tal punto de tirar a la basura comida es una locura, hace días atrás estuvimos escuchando que tiraron 6 toneladas, también 2 toneladas en Formosa», dijo indignado.

«Que se acerquen a Cáritas, a comedores escolares, a comedores comunitarios, donde sea, pero no pueden estar tirando, que no tiren la comida, es increíble pensar que hay almacenes de Circuito Cinco donde se incautaron toneladas de mercaderías vencidas, es una situación de que la gente no tiene para comer en Formosa, hay una falta de sensibilidad de muchos empresarios, ya van más de 20 días de cuarentena y mucha gente la está pasando mal y come una sola vez por día, no puede ser que mientras tanto haya otros que tiren comida», finalizó angustiado.