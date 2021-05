El concejal Fabián Olivera pidió al gobernador Gildo Insfrán que dialogue con los formoseños

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera (UCR) consideró “determinante que el gobernador Gildo Insfrán asuma las consecuencias de la crisis que vivimos los formoseños” y que “es tan urgente como vital que le hable a la sociedad cuanto antes, para explicar lo que está ocurriendo y cuáles son sus proyectos para salir de la situación”.

“Es, sin dudas, el peor momento de la pandemia, desde marzo del año pasado, cuando comenzó todo”, advirtió el edil.

“En cada rincón de la ciudad se viven dramáticos momentos, con claros visos de angustia y temor; la gente tiene a la muerte como uno de sus más frecuentes pensamientos, pero la falta de medios para sobrevivir es el escenario más recurrente y más penoso”, aseguró.

“Gildo Insfrán debe abandonar su postura secundaria, debe dejar de mandar a sus colaboradores a ponerle el rostro a la situación, y asumir un protagonismo principal”, sostuvo.

“Tiene que dar la cara ante el pueblo, debe encabezar la mesa del covid-19, y transmitir la verdad de lo que está ocurriendo, pero, sobre todo, hablar de los proyectos que tiene para salir de este brutal escenario”, reclamó el legislador comunal.

Y apreció: “ya no sirve politizar el escenario, con los absurdos argumentos de una escalada por culpa de la oposición, o recostarse en el programa de vacunación”.

“La gente ve política cuando Insfrán aparece anunciando la vacunación en un pueblo o en un barrio, o cuando los medios que controla dicen que el gobernador ordenó la inoculación de determinados grupos etarios”, reprochó.

“Hay un marcado divorcio entre lo que está pasando, y la reacción del gobernante; tiene que dar la cara; en cada barrio la gente pregunta por él, y los términos que usa no son los más apropiados para un funcionario de su jerarquía; eso revela lo delicado del escenario”, redondeó Olivera.

“Muchos sectores esperan soluciones; al menos propuestas oficiales ante lo que ocurre; no paran de cerrarse actividades comerciales, y de perderse empleos, en la mayoría de los rubros; lo que está pasando es tan triste como angustiante”, aseveró.

“Insfrán tiene que dar la cara, y asumir los efectos de sus decisiones institucionales; en el medio hay miles de familias que viven momentos terribles”, reafirmó por último.

