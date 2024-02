El concejal Herrera apuntó contra Jofré y dijo que es el único responsable del problema del transporte público en la ciudad

A través de una nota, el concejal de la UCR, Diego Herrera interpeló al intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré para que resuelva la situación del servicio público de pasajeros, insistiendo en la necesidad de llevar un poco de tranquilidad a los cientos de vecinos que a diario utilizan este medio de transporte.

“Jofré tiene la obligación de bridar solución, es el principal responsable de lo que está pasando, él trajo a la actual empresa prestataria, y ahora se tiene que hacer cargo de lo que sucede”, indicó el edil.

Seguidamente cuestionó que “ahora resulta que la empresa saca menos unidades a las calles porque supuestamente no tienen combustible, todos los meses hay una excusa diferente para no cumplir, pero cuando deben utilizar los coches para actos partidarios o campañas políticas no hay ningún tipo de percance”.

“Crucero del Sur nunca prestó un servicio acorde a las necesidades de los vecinos que desde hace tiempo vienen padeciendo por cortes sin previo aviso que responden a innumerables paros o falta de combustible. A esto hay que sumarle que la Municipalidad no solo deja que se incumpla el contrato de licitación, sino que tampoco sanciona a la empresa o si lo hace no nos hemos enterado porque muchísimas veces pedimos ver los informes y nos han negado”, continúa.

Finalmente, indicó que el Intendente está de brazos “cruzados” culpando a otros por lo que pasa en Formosa, siendo que “es el principal responsable de que la empresa incumpla con el contrato de licitación”.