El concejal Herrera puso en duda los números del discurso del Intendente

Concluido el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, en donde el intendente Jorge Jofre hizo un balance del ejercicio público del año pasado y dejó entrever algunos anuncios, el concejal Diego Herrera puso en duda algunos números mencionados por el jefe comunal y calificó sus palabras como “parcializadas”. «El discurso siempre es parcializado», manifestó.

El concejal del espacio opositor, puso en dudas los números que mencionó el Intendente de la Ciudad en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante.

«Creo que todos recorremos la ciudad y nos damos cuenta de que le faltan un montón de cosas, hay números que no son muy creíbles”, manifestó Herrera refiriéndose a la cantidad de obras mencionadas por Jofré. “La cantidad de enripiados que menciona en el discurso no resulta creíble, tampoco resulta creíble que se le haya dado una ayuda a los comerciantes y a los gastronómicos durante la pandemia, los cuales podían haber recibido otra cosa por parte de la municipalidad», agregó.

El edil enfatizó en el discurso brindado en el recinto legislativo. «Creo que el discurso es muy parcializado, se enfoca en cosas que si bien son importantes, no son las más importantes que pasan en la municipalidad, el grueso de lo que ocurre aquí no está», señaló.

En su lectura, el intendente capitalino Jorge Jofre, hizo un repaso de su gestión durante el segundo año de pandemia, las obras ejecutadas y conveniadas, el seguimiento de las decisiones adoptadas por la pandemia, entre otras cosas pero sin profundizar en lo que ocurre con el transporte público en la ciudad.

“No mencionó absolutamente nada al respecto. La empresa de transporte, por los análisis que estamos haciendo ahora, después vamos a hacer un análisis más profundo, no tiene la cantidad de colectivos en la calle que dice y los espacios de tiempo que hay entre un colectivo y otro son muy exiguos; hay una gran falencia que no se está cubriendo”, concluyó al respecto Diego Herrera.

