El concejal José Delguy destacó la gestión, planificación y trabajo de la Comuna capitalina

José Delguy, concejal de Valores Ciudadanos del Partido Justicialista y candidato a renovar su banca en el Concejo Deliberante, destacó la importancia del trabajo que viene realizando el personal de la Municipalidad de Formosa, en el mantenimiento del ejido urbano y la limpieza de canales y cunetas, para evitar inundaciones tras las precipitaciones constantes y abundantes que azotan la ciudad.

En ese punto, aseguró que «en los sectores donde había problemas, hoy hay soluciones», y agregó que eso se viene subsanando por el trabajo planificado y la gestión que lleva adelante el intendente Ing. Jorge Jofré, que da soluciones a los vecinos de una ciudad que se expandió mucho en los últimos años.

Además, se refirió al éxito del «Plan de Financiamiento Compartido», mediante el cual la institución comunal se compromete a aportar combustible, máquinas, equipo y herramientas menores, como así también la mano de obra y el personal técnico calificado para la correcta ejecución e inspección de los trabajos, en tanto que los vecinos se comprometen a aportar todos los materiales necesarios para la realización de la obra.

«Es una solución que se logra mediante el diálogo y acuerdo con el municipio», señaló el candidato a concejal. Como ejemplos, mencionó las calles Pasaje Finlay, entre las arterias Ramos Mejía y Entre Ríos, en el barrio Bernardino Rivadavia, San Francisco, Villa del Rosario, Lote 4 y el Incone, construidos en este difícil contexto económico y bajo un gobierno nacional que eliminó los programas de acceso a mejoras en zonas populares.

Por otra parte, el concejal cargó contra los discursos de odio y ataques a la gestión municipal. «Es fácil salir a criticar en momentos de campaña diciendo que hay supuesta ausencia municipal. Lo cual es totalmente falaz, porque hay una Municipalidad presente durante todo el año, y que responde con trabajo, planificación y gestión”.

Asimismo, remarcó que la Comuna instó por la descentralización hacia los barrios con las inauguraciones de los Centros Cívicos para la realización de trámites y que a su vez el municipio esté cerca de la gente.

“Además, actualmente se cuenta con un plan de ordenamiento territorial, hay una ciudad moderna, limpia, inclusiva y participativa, se cuenta con inversiones y planificación”, acentuó Delguy.

A su vez, hizo hincapié en la recuperación de espacios, y las actividades sociales, culturales y deportivas que lleva adelante exitosamente la Municipalidad que «se logra gracias al trabajo coordinado en la gestión con emprendedores y diversos sectores como el gastronómico, logrando la generación de un circuito virtuoso para la economía y más fuentes laborales en la ciudad».

En ese marco, Delguy resaltó la importancia de los eventos culturales, no solo como atractivo turístico y fuente de recreación y desarrollo cultural para los vecinos, sino como forma de impulsar las actividades económicas para generar ingresos. «Teniendo en cuenta las dificultades económicas actuales, las familias pueden compartir gratos momentos de alegría, lo que también es importante, algo que no sucedía con las viejas políticas» añadió.

En relación con lo anterior, enfatizó que el intendente Jofré trabaja, desde el 2016, “por un municipio sustentable e inclusivo” devolviéndole “la confianza al vecino» para que puedan «ver el resultado del aporte” con resultados tangibles volcados al bienestar general, como se hizo con la moderna Planta Recicladora del barrio San Antonio, que impulsó nuevos puestos de trabajo para personas que antes se encontraban fuera del sistema, resaltó el concejal.

En la misma línea, recalcó importancia de la Escuela de Artes y Oficios, con más de seis mil formoseños formados profesionalmente para trabajar con dignidad y la creación de la empresa municipal de transporte urbano, que miles de usuarios lo eligen a diario como su medio de movilidad.

Por ello, Delguy ratificó que la gestión de Jofré “se sostiene prósperamente porque está en contacto permanente con la ciudadanía no solo en época de campaña electoral. Nosotros estamos siempre, vamos con la verdad, hablamos con los vecinos y eso se ve porque los todos los días del año hay un municipal recorriendo las calles de la ciudad”.

Para concluir, consultado sobre las elecciones, mostró optimismo en la participación ciudadana: “En Formosa, los vecinos y vecinas observan los cambios. Caminamos los diferentes barrios todo el año, no solo en campaña política. La gente reconoce eso y nos acompañará con gratitud junto a la Ing. Malena Gamarra, quien fue participe de las mayorías de las obras mencionadas anteriormente, desde su rol activo de secretaria de Obras Públicas del municipio”, cerró Delguy.