El concejal Ocampo lideró campaña de ayuda para afectados por las inundaciones en el interior

Ante la difícil situación que atraviesan numerosos comprovincianos por las intensas lluvias e inundaciones en distintos puntos de la provincia, el concejal de la ciudad de Formosa, Marcelo Ocampo, se puso al frente de una campaña solidaria para reunir donaciones que serán destinadas a las familias damnificadas.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el equipo del concejal, empleados del local “Pepe Guapo” y vecinos de la ciudad de Clorinda. “Fue una iniciativa de todo el equipo, de trabajadores de Pepe Guapo, gente de Clorinda. Después de ver las imágenes que llegaban del interior de la provincia, aprovechamos las redes del local, también el equipo de Clorinda, la gente de Formosa, y se han juntado bastantes cosas que ya están saliendo con unas camionetas y un camioncito”, explicó Ocampo.

Entre los elementos recolectados se encuentran colchones, ropa, calzado y artículos de primera necesidad. “Hay gente que lo ha perdido todo, que tiene sus casas inundadas, algunos que vuelven a sus hogares con lo puesto. Entonces, todas las ayudas van a ser bienvenidas. Así que estamos contentos también porque la gente acompañó y fue muy solidaria”, destacó.

Ocampo también se refirió al impacto de los fenómenos climáticos extremos que afectan a la región y subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta estatal. “Esta catástrofe ambiental que venimos padeciendo —si no es sequía, son grandes lluvias— creo que nos exige prepararnos mejor. El gobierno debe brindar asistencia inmediata”, señaló.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de agilizar los protocolos de emergencia. “Hay mucha gente que se ha autoevacuado, incluso antes de la llegada de las autoridades. No por falta de voluntad, sino porque muchas veces no se llega a tiempo con los recursos disponibles. Hay que trabajar para que los tiempos de respuesta sean más rápidos”, remarcó.

Finalmente, el concejal puso en valor el rol de los cuerpos de emergencia, como los Bomberos Voluntarios, a quienes ha apoyado con equipamiento. “Les he donado mochilas para los incendios, tanques, porque les faltaba. Creo que como políticos también tenemos que ir equipando a estas fuerzas que están en la primera línea ante los desastres naturales”, concluyó.