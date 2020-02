El concejal Olivera pidió que se corrijan los errores de construcción en el nuevo velódromo

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera volvió a cuestionar la decisión política del Gobierno provincial de construir el nuevo velódromo de la ciudad, advirtió que la obra puso de manifiesto la “frecuente informalidad, arrogancia y falta de criterio”, y aseguró que la pista que costó unos 14 millones de pesos “sólo sirve hoy para demostraciones”.

El legislador comunal del radicalismo viene de plantear que la construcción, terminada hace pocos meses, “no puede ser entregada debido a las serias negligencias estructurales que presenta su pista”, y de exigir explicaciones “urgentes y coherentes” al Gobierno provincial.

En el Boletín Oficial 11.311 de Formosa, con fecha 12 de julio del año pasado, el Gobierno provincial publicó un aviso revelando el llamado a licitación 22/2019 para la construcción de una pista de ciclismo con un presupuesto de $ 14.017.308,08. El plazo de ejecución era de tres meses.

“Dentro del extremo mutismo con que el gobierno de Formosa administra los bienes públicos, trascendió que esta obra fue impulsada por el ministro Jorge Ibañez, entusiasmado por la realización de un triatlón internacional en la provincia; de ahí que se haya hecho una inversión de esta magnitud, y, en tan sólo tres meses”, reveló.

“Lo concreto es que tanto esta pista, como la otra, la que está a pocos metros, presentan los mismos rasgos de negligencia en su construcción. Las consecuencias de esto la deben pagar los pedalistas formoseños, a quienes se les dejó sin el antiguo y muy apropiado circuito, identificado entonces como El Ovalo”, subrayó Olivera. “Desde entonces, este deporte tomó una curva descendente, ya que hoy la práctica se realiza en rutas y avenidas, con el peligro que ello representa, y el acotamiento para la realización de competencias regionales y nacionales”, dijo el edil.

“Hablé con mucha gente ligada al ciclismo, y existe una idea coincidente: el gobierno proyectó la obra sin escuchar a los que saben. El sentido común sugiere que para estos casos, lo más serio es realizar una amplia convocatoria a la gente ligada al ciclismo para proyectar la pista, y el resto de la infraestructura; nada de eso se hizo”, lamentó.

“Muchos ciclistas padecieron accidentes viales al no tener donde desarrollar competencias de pista, e incluso algunos de ellos directamente viajan a provincias cercanas donde encuentran las condiciones estructurales adecuadas”, describió.

“Los mismos ciclistas creen que este deporte tendrá el mismo fin que el futbol de salón: el olvido. En su momento Formosa fue una potencia en esa actividad, pero, de nuevo, la falta de criterio para emplazar la estructura adecuada, y los intereses políticos de “Formosa no tiene una pista para el ciclismo de competencia; los dos escenarios sólo sirven para exhibiciones, entrenamientos, o para actividades de iniciación, cuando las inversiones realizadas apuntaban a otros propósitos”, criticó.

“No voy a pedir que den la cara y reconozcan los errores, todos sabemos que no tienen los valores humanos para admitir este tipo de conductas, pero sí que, por lo menos, reproyecten la obra y construyan una pista adecuada para la alta competencia ciclística en Formosa”, recomendó.