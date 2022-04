El concejal Piñeiro criticó al programa «Guadalupe Florece» y aseveró que «la prioridad es maquillar la realidad»

Compartir

El concejal capitalino, Gerardo Piñeiro durante al sesión del Honorable Concejo Deliberante que se realizó ayer apuntó contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), acusando de que en la ciudad se realizan obras sin contar con las previsiones correspondientes.

En ese marco criticó al programa «Barrio Guadalupe florece».

«La prioridad es maquillar la realidad y no hacen nada para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio. Hoy la oficina del IPV movilizó a muchos militantes de la agrupación Todos Unidos para atender a los vecinos que necesitan hacer trámites. El primer objetivo está cumplido el estado está comenzando a trabajar», expresó.

El edil que estuvo realizando atención a los vecinos del barrio aseveró que «con solo escucharlos nos damos cuenta del relato de quienes administraron y deciden sobre los fondos públicos. La prioridad es maquillar la realidad y no hacen nada para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio».

«El Intendente que es elegido por el pueblo toma la decisión de enripiar calles, hacer obras complementarias en lugares que no le corresponden, deciden dónde se van a hacer los módulos habitacionales por fuera de la norma establecida por el Concejo Deliberante de lo que es el Código Urbanístico, realizan viviendas en lugares que no corresponden condenando a familias formoseñas a inundarse cada vez que llueve, entonces dónde ha quedado la vivienda digna que nos dice la Constitución», reprochó.

«Hay un estado ausente que no ejerce el control que le corresponde, no realiza la planificación urbana, la vivienda digna en Formosa no se da, acá tenemos un solo poder y el resto somos todos delegados del gobierno central».

Día del Trabajador

De la misma forma se refirió al Día del Trabajador que se celebra este domingo.

«El 1 de mayo me gustaría decirle al pueblo trabajador felicidades pero no tenemos mucho para festejar, para decirle que lo felicitamos porque con su trabajo dignifican», lamentó el edil.

