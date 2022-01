El concejal Piñeiro defendió la implementación del Pase Sanitario

Compartir

A través de sus redes sociales el concejal capitalino Gerardo Piñeiro se mostró a favor del Pase Sanitario e indicó que se trata de una medida preventiva, dispuesta a los efectos de que está nueva cepa COVID-19 no colapse el sistema sanitario local. En cuanto a la vacunación aseveró que no hay obligación, pero «si somos lo suficientemente responsables para no vacunarnos, también tenemos que ser responsables y consientes de los tiempos y las nuevas formas sociales que nos tocan vivir».

Al comenzar su posteo, el edil aclaró que no puede permanecer callado y sin expresar su postura y visión personal sobre la convocatoria a manifestarse en contra de la aplicación del «Pase Sanitario» en Formosa, «sobre todo cuando desde el Bloque de Concejales opositores (UCR – Juntos por el Cambio) presentamos durante la ASPO y la DISPO años 2020 y 2021, proyectos ante el Concejo Deliberante para que se habiliten los sectores gastronómicos, de las culturas, turismo, hotelero, entre otros afectados, comercios y profesiones declaradas como no esenciales, para que puedan trabajar con protocolos».

«Muchos comercios de esos sectores cerraron sus puertas, dejando a miles de familias sin trabajo», continuó.

Agregó que «el sacrificio de muchos y la lucha pacífica de un pueblo no puede ser banalizada y dejada de lado por el solo hecho de pretender protagonizar aún ante el riesgo de perder lo logrado sin medir las consecuencias».

En cuanto al Pase Sanitario sostuvo que se está aplicando en la mayoría de los países del mundo, e incluso en muchas provincias y ciudades gobernadas por la oposición al gobierno nacional ya que «es una medida preventiva, dispuesta a los efectos de que está nueva cepa COVID-19 no colapse el sistema sanitario local».

«Nadie nos obliga a vacunarnos, aun cuando es la forma más efectiva para lograr la tan ansiada inmunidad de la población, pero si somos lo suficientemente responsables para no vacunarnos, también tenemos que ser responsables y consientes de los tiempos y las nuevas formas sociales que nos tocan vivir», aseveró el concejal radical.

Asimismo, expuso que «la Justicia Federal se expidió al establecer que el Pase Sanitario se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes».

«En lo personal no puedo adherir a dicha convocatoria, y mucho menos poner en riesgo la vida y la actividad laboral de muchos formoseños», finalizó Piñeiro.

