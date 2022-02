El concejal Piñeiro insiste en la necesidad de regularización dominial del Bº Villa del Carmen

Compartir

El concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro contó que se encuentra trabajando con vecinos del barrio Villa del Carmen para que la Municipalidad adhiera a la Ley Nacional 27453 del año 2018 de regularización dominial para la integración socio-urbana de los 46 barrios populares existentes de la ciudad.

«Con el concejal Diego Herrera venimos trabajando en la elaboración de distintos proyectos de ordenanza que den soluciones definitivas a los vecinos de Villa del Carmen que en los últimos meses tuvieron que cortar la ruta nacional 11 para tratar de que el gobierno atienda el problema de la falta de agua potable que padecen los vecinos en la ola de calor donde se registraron temperaturas por encima de los 40º», expresó el edil.

Seguidamente indicó que «es importante que el Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa declare de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles con destino a la adjudicación de sus actuales ocupantes ubicados en el Barrio Villa Del Carmen 1, e inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en adhesión a Ley Nacional 27453 en pos de la integración socio-urbana de los barrios ubicados al sur de la ciudad, los cuales fueron incorporado el 25 de junio de 2015 al ejido del municipio de Formosa y es el Concejo Deliberante el que tiene que dictar la ordenanza para sanear la situación legal de los conglomerados y así posibilitar que se hagan las obras necesarias para que las familias puedan tener una mejor calidad de vida, contar con agua potable y luz eléctrica domiciliaria, entre otros servicios que la municipalidad les debe de garantizar».

Dejó en claro el mismo que va a trabajar arduamente en busca de los consensos necesarios entre los distintos bloques en el Concejo Deliberante para lograr que de una vez y en forma definitiva se den las soluciones a los problemas estructurales que tiene la ciudad por no tener un crecimiento urbano planificado.

Para Piñeiro «no se puede hablar de una ciudad turística y sustentable si no damos solución a problemas básicos de agua y luz domiciliaria y eso es imposible si no comenzamos por regularizar escriturando los terrenos y adjudicándolos a quienes viven y se desarrollan en forma precaria desde hace muchos años».

«Si queremos una ciudad inclusiva, sustentable y generadora de oportunidades y crecimiento para los vecinos primero tenemos que comenzar por reconocer el gran problema de infraestructuras sociales básicas que tienen la ciudad para lograr las soluciones que demandan las familias formoseñas», culminó el edil radical.

