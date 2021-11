El HCD capitalino aprobó el Presupuesto Municipal 2022

Compartir

Linkedin Print

El Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2022 del municipio capitalino por un monto de 9.238.006.393,53 pesos, durante la sesión realizada ayer.

Al respecto, el concejal justicialista, Fabián Cáceres, explicó que «tras una larga discusión y tratamiento se aprobó el presupuesto» y señaló que en el debate se produjeron diferencias con los legisladores de la oposición.

«La oposición tenía posiciones que estaban fuera del temario porque no ingresaban en la cuestión presupuestaria. Eso lo hicimos notar, por cuanto el presupuesto es la ley madre de toda gestión municipal, provincial o nacional, porque traza las líneas políticas que se van a seguir», dijo.

En ese contexto, mencionó que los recursos se destinarán a cumplir con el mandato otorgado por vecinas y vecinos en cuanto a contar con una ciudad moderna, ordenada, sustentable, inclusiva y con perfil turístico, que brinde posibilidades para todos y todas.

«De tal manera, se prevé la ejecución de las obras y de los servicios ordinarios y extraordinarios que asumió el municipio de la ciudad», apuntó.

Recordó que en la comisión de presupuesto «se realizó el tratamiento del proyecto de ordenanza sin ningún tipo de objeción por parte de concejales de la oposición», por lo que obtuvo dictamen favorable para ser tratado en el recinto, como se realizó este miércoles y obtuvo aprobación por mayoría.

«Sin embargo, en el recinto, algunos ediles de la oposición buscaron sacar algún tipo de rédito político, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de nosotros terminamos nuestro mandato. Lamentablemente, algunos trajeron otras cuestiones al debate con el afán de figurar y no dar una discusión seria sobre el tema en cuestión», lamentó Cáceres.

No obstante, valoró que el proyecto de presupuesto, girado por el Ejecutivo comunal y con dictamen favorable de comisión, el Concejo Deliberante lo convirtió en ordenanza con el voto afirmativo de los concejales del justicialismo.

«No se puede dejar a un Estado, en este caso el municipal, sin el presupuesto para el período que se iniciará a partir del primer día de enero próximo. Sería un acto de irresponsabilidad, por lo cual desde nuestro bloque estamos conformes con la aprobación», remarcó.

También dejó en claro que la gestión del intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré «es transparente y toda modificación presupuestaria es enviada al Concejo Deliberante para su tratamiento».

«Los vecinos y vecinas han manifestado su apoyo a esta gestión en las urnas en reiteradas oportunidades y en este nuevo período que se abrirá, pese a los efectos de la pandemia, se prevén muchas obras importantes que beneficiarán a todos los barrios de la ciudad», enfatizó Cáceres.

Compartir

Linkedin Print