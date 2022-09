El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó Régimen Especial de Regularización de Deudas

Compartir

Durante la sesión de este miércoles el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo Régimen Especial de Regularización de Deudas por Contribuciones, Impuestos, Tasas y Multas, que fue enviado por el Ejecutivo Municipal.

La nueva normativa, que fue girada por el Ejecutivo municipal y analizada por los concejales, contempla los siguientes tributos y derechos incluidos:

a) Impuesto Inmobiliario.

b) Tasa de Utilización de la Vía Pública y/o Contribución por Servicios que Inciden sobre los Vehículos Automotores y Otros Rodados.

c) Tasa Única de Servicios Municipales y/o Tasa Única de Servicio.

d) Tasa de Registro e Inspección y/o Contribución por Servicios que inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

e) Derechos de la Publicidad y Propaganda, y/o Contribución por Servicios Relativos a la Publicidad y Propaganda.

f) Derecho de Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, y/o Contribución que Inciden sobre la Ocupación o Utilización de los Espacios del Dominio Público.

g) Derecho de Construcción y/o Contribuciones que Inciden sobre la Construcción.

h) Multas por infracciones tributarias formales. Multas por infracciones tributarias materiales.

j) Multas por infracciones de Tránsito.

k) Multas por infracciones de Bromatología.

1) Multas por Infracciones de Obras Privadas.

Incluyen, la deuda por tributos vencidos al 30/09/2022 y por multas confeccionadas hasta el 31/08/2022.

Con respecto a los beneficios del presente Régimen Especial de Regularización de Deudas por Contribuciones, Impuestos, Tasas y Multas, comprende un sistema de condonación de intereses resarcitorios y punitorios previstos en la normativa vigente, de acuerdo al siguiente esquema de planes:

Pago al contado y/o hasta en 12 cuotas: condonación del100% del total de intereses. Planes de 13 a 18 cuotas: condonación del 90% del total de intereses. Planes de 19 a 24 cuotas: condonación del 80% del total de intereses. Planes de 25 a 36 cuotas: condonación del 70% deltotal de intereses. Planes de 37 a 48 cuotas: condonación del 60% del total de intereses.

En relación a la condonación de las multas por infracciones cometidas hasta el 31 de Agosto de 2022, se condonará el 50% de las mismas si son abonadas en planes de hasta 12 cuotas. En planes de entre 13 y 48 cuotas, en tanto, la condonación de multas será del 35%.

La cancelación de la deuda mediante la adhesión a este nuevo régimen se ajustará a las siguientes condiciones: planes de hasta 12 cuotas, sin interés de financiación; planes de 13 a 48 cuotas, con interés de financiación del 12% anual. El importe mínimo de la cuota se fija en $500.

Efectos del plan:

Considerar regularizado el importe adeudado.

Obtener el Certificado de «Regularizado de Obligaciones», que lo habilita para contratar con el Municipio y a tramitar y/o renovar la habilitación comercial.

El término y plazo de adhesión será hasta el 30 de noviembre. La cancelación de las cuotas se hará por débito automático.

Además, habrá un gran beneficio para los buenos contribuyentes, ya que aquellos que estén al día tendrán un descuento adicional del 10% en el pago anual del año 2023.

Requisitos generales: DNI o CUIT de contribuyente, acreditación de representación legal en el caso de Personas Jurídicas, constancia de la cuenta bancaria para el débito de las cuotas; constancia de domicilio real (boleta de servicio), declaración o ratificación del domicilio fiscal, declaración o ratificación del domicilio fiscal electrónico.

Concejales

El miembro informante de este proyecto fue el concejal José Delguy quien comentó que entre todos los ediles se han realizado las modificaciones y también la redacción de mismo. Asimismo, contó que se han reunido el día martes y miércoles con los diferentes concejales. «Esta moratoria viene a llevar un poco de alivio a las deudas contraídas con la Municipalidad que tienen los ciudadanos».

Por otra parte, el concejal Daniel Caballero aseveró que independientemente de acompañar el proyecto, “la gente lo que necesita son las contraprestaciones, algo que hace mucho el Municipio no lo está realizando».

Asimismo, el concejal Gerardo Piñeiro al tomar la palabra recordó que «desde que comenzó la gestión del Ingeniero Jofré en la Municipalidad, se vienen dando una serie de medidas extraordinarias como estas».

«Ahora se da por una cuestión particular, es cierto que estamos pasando por uno de los procesos inflacionarios mas grandes de Argentina, también es cierto que durante los años 2020 y 2021 hemos atravesado una de las pandemias más críticas, pero no es menos cierto que el impacto negativo en el sector económico local fue producto de las medidas tomadas por el Gobierno provincial», manifestó. .

«Las anteriores moratorias no tuvieron el éxito que se esperaba, puesto que no han sido motivo para que los formoseños recurran a una nueva moratoria para poder abonar sus servicios», dijo el edil.

«De todas maneras, hay que decir que el fracaso de estos viene de la mano de la falta deservicios y propuestas claras. El 60 por ciento de los pobladores de la ciudad de Formosa están pagando un servicio deficiente o nulo y esto no puede continuar así», cerró.

