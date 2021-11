El Concejo Deliberante tratará hoy el Presupuesto Municipal 2022

Compartir

Por única vez, hoy a las 11.30 horas de la mañana llegará a tratamiento el proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2022, entre otros temas pendientes que se van a tratar en una última sesión del periodo ordinario.

En este marco, el concejal por el Frente Amplio Formoseño, Daniel Caballero habló con el Grupo de Medios TVO, ayer por la mañana antes de la reunión de la comisión de Presupuesto 2022. «Más allá de lo que dice el presupuesto, lo que nos preocupa es si se lleva a cabo», señaló.

Asimismo, indicó que «si o si tiene que pasar la asignación presupuestaria por el Concejo y se debe hacer lo que la ciudadanía necesita».

Por su parte, el concejal Miguel Montoya (UCR) dijo que «se van a tratar todos los temas pendientes en una última sesión del periodo ordinario, y entre otras cosas está el proyecto de presupuesto 2022».

Lamentó que se trate el mismo con pocas horas de análisis, «año tras año se comete el mismo error, nos presentan un día antes por lo que tenemos escasas horas para estudiarlo», y confirmó que la sesión va a ser hoy por única vez a las 11.30 horas de la mañana.

Montoya, señaló al respecto que el oficialismo «dibuja el presupuesto», y añadió que «pasan dos años diciendo que no a mucho de los pedidos que realizamos, para perfilar calles, cuneteos, iluminación, con la excusa de que no hay dinero y después vemos como en un mes previo a la campaña gastan 200 millones de pesos para una lista que mete un solo concejal. La plata está y aparece 15 días antes de las elecciones, pero durante el año los problemas están allí y siempre la respuesta es que no hay fondos».

Seguidamente informó que «el monto del presupuesto para el año que viene es de 245 mil millones de pesos de recaudación y 243 mil de gastos. Prevén que va haber un superávit de 2 millones de pesos».

