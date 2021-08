El conflicto entre Inés Estévez y Fabián Vena por la crianza de sus hijas

Compartir

El último viernes, el hombre emitió un comunicado para aclarar su rol como padre y este domingo se sumó la palabra de su actual pareja.

Inés Estévez y Fabián Vena se separaron a fines de 2013 y, desde entonces, hubo muchos rumores sobre una tensa relación entre ellos, especialmente, por sus diferencias en lo que respecta al cuidado de Cielo y Vida, las dos nenas que la ex pareja adoptó dos años antes de la ruptura. En este contexto, hace pocos días la actriz respondió algunas preguntas en Instagram y habló sobre su relación con Paula Morales, actual pareja del actor. “Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas”, expresó.

Ante estas declaraciones, el actor, que es de muy bajo perfil y no suele dar declaraciones en los medios, decidió emitir un comunicado el último viernes, que fue difundido en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzoco en América, donde estaban tratando el tema. “En función de las cosas que se dijeron en el programa, quiero expresar mi profundo malestar, ya que toda información que emitieron acerca de mi rol como padre y de nuestra vida en familia es absolutamente falsa”, sentenció Vena. Y explicó: “Compartimos con Inés, de común acuerdo, un régimen de tenencia compartida de nuestras hijas y dictaminada por un Juez, a partir de nuestro divorcio. De esta manera, no solo significa que viven exactamente la misma cantidad de tiempo con uno y con otro, sino que nos da la garantía también de que cada uno de nosotros pueda estar atento y de forma directa al cuidado, a la educación y al bienestar de ellas”.

En ese sentido, agregó: “O sea que es totalmente falso que ‘la vida diaria y cotidiana solo la tienen con la madre’, como se expresó. También la tienen conmigo, desde siempre, y con la familia que con Paula supimos construir con muchísimo amor”. Y aclaró: “No están un verano de vacaciones como una ‘excepción’, como también sugirieron, sino que están todos los veranos con nosotros en la misma modalidad antes mencionada e igual cantidad de tiempo. En ese caso, comparten con nosotros 15 días seguidos alternando cada dos semanas con la madre. Y en nuestra vida familiar ensamblada, es muy importante sentir que nuestros 4 niños son felices de sentirse hermanos disfrutando todo lo que contiene ese vínculo”.

Y cerró: “Hace 35 años que desarrollo mi profesión y saben que jamás fue mi estilo exponer mi vida privada, y menos aún la vida privada de otras personas, en este caso mis hijas que son menores y no tienen por qué ser expuestas en situaciones que son personales de ellas. Por eso, lamento verme obligado a pedirles, amablemente, que cotejen todos estos datos, incluso con la madre de mis hijas, y que corrijan públicamente la información. Muchas gracias. Fabián Vena”.

En este contexto, Morales salió a apoyar a su pareja y padre de su hijo Valentino, también desde su cuenta de Instagram. “Celebro que por fin Fabián haya hablado, aunque sea solo a través de un comunicado. Podría decir mucho, muchísimo más. Incluso varias veces le han sugerido que fuera por la vía legal”, comenzó expresando la actriz. Y continuó: “Su bajo perfil y respeto por sus hijas hizo que tuviera que soportar durante años mentiras, descalificaciones y cuestionamientos en el que es su mejor rol: el de padre”.

En esa línea, quien también es madre de Benicio, fruto de su relación con Martín Lembo, aseguró: “Hace 8 años que comparto mi vida con él y jamás lo escuché quejarse, ni siquiera en la intimidad, de su realidad, de su día a día, que demás está decir que no es un lecho de rosas y a veces no la tiene fácil. Cada uno transita como quiere y como puede los caminos que le tocan. Él lo hace con felicidad, responsabilidad, amor y haciéndose cargo desde siempre de absolutamente todo lo que le corresponde”. Por último, concluyó: “Sin ánimo de generar ningún enfrentamiento, sino de dejar en claro algunas verdades que injustamente se han puesto en duda, les dejo el comunicado en mis historias por si no lo leyeron y les llegara a interesar”.

A raíz de estas palabras, Inés volvió a referirse al tema en sus redes sociales, a través de un posteo en el que aclara algunas versiones que circularon en los medios de comunicación. “Debido a la ola creciente en torno a situaciones de exposición inesperadas, con versiones inexactas acerca de variados puntos, solo expresar que mi única preocupación es el bienestar de mis hijas, y si está garantizado no hay nada que cuestionar. Me refiero a cualquier ámbito, familiar, institucional o terapéutico”, comenzó expresando en Instagram. Y siguió: “No tengo ni tendré nada personal contra nadie, lo cual no me exime de que a alguien le suceda lo contrario conmigo. Eso es inmanejable”.

Luego, fue directo al foco de conflicto: “En relación a lo sucedido en la prensa con el padre de mis hijas, de lo cual permanecí ignorante hasta anoche, siempre que me han preguntado acerca de nuestras niñas en forma pública manifesté que la tenencia es compartida. Nadie puede replicar declaraciones prensadas en las que haya objetado públicamente su condición de padre porque no es ese mi estilo. Si hay algo factible de ser modificado u optimizado se dirime siempre en la intimidad”. “Ante una pregunta en torno a nuestro vínculo, hace dos años en una nota lo definí como un nexo en el cual preferiría mantener una amistad que no había logrado. No me parece grave sino respetuoso y real”, agregó.

Y se refirió también a las declaraciones de Paula: “Me comuniqué hoy con Fabian, quien me expresó a su vez que los dichos iban dirigidos a la prensa. Espero honestamente que sea así. Mi única manifestación en esa dirección ha sido una inofensiva respuesta en redes ante la pregunta, una vez más, acerca de este vínculo, dije que prácticamente no nos conocemos, lo cual es verdad y no reviste ataque alguno, y que me gustaría intercambiar aspectos de la crianza -mi hija mayor ya se ha desarrollado, por ejemplo, y siempre es buena la mirada y el aporte de una mujer adulta sobre ese estado- agregué que no es un problema ni una incomodidad, sino que simplemente es así”.

Por último, cerró: “Es mi deseo que mantengamos la armonía por el amor y la paz que nuestras hijas merecen. Jamás me he referido a los adultos salvo en esas oportunidades y no veo en ello nada molesto. Siempre refiero con claridad en lo que atañe a mis hijas. Espero que la prensa sea al menos reflexiva y constructiva al respecto. Las dos cualidades que he esgrimido siempre son integridad y verdad. Son mi estandarte. Gracias”.

