El conmovedor homenaje a Miguel Russo en el Monumental: el respetuoso aplauso durante el minuto de silencio de los hinchas de River

Un emotivo minuto de silencio se realizó en el Estadio Monumental antes del partido entre River Plate y Sarmiento de Junín, en homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido el 8 de octubre tras una larga enfermedad. La imagen del ex entrenador de Boca Juniors se proyectó en la pantalla gigante, mientras el público acompañó el tributo con un respetuoso aplauso generalizado.

Durante la ceremonia previa, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico participaron del reconocimiento, reflejando el respeto mutuo entre ambos entrenadores. River Plate enfrenta a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental por la 12ª fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de volver al triunfo tras la derrota sufrida ante Central en Rosario.

En el velorio de Russo, River Plate ya había enviado una corona de flores con los colores de Boca Juniors y la cúpula dirigencial del Millonario, encabezada por su presidente Jorge Brito, se reunió con Juan Román Riquelme en La Bombonera y le dio el pésame a los familiares y amigos del entrenador. La presencia de la dirigencia del club de Núñez, en el estadio de su histórico rival, evidenció cómo la figura del entrenador trascendió cualquier antagonismo deportivo.

El diálogo sostenido entre Brito y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors mostró un intercambio respetuoso en el contexto del velatorio. El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una conmoción que superó los límites de la rivalidad y movilizó a todo el fútbol argentino.

Desde las primeras horas del jueves, La Bombonera abrió sus puertas para que familiares, jugadores y miles de aficionados pudieran despedir al entrenador, quien había asumido la dirección técnica de Boca Juniors en junio. El velatorio se realizó en el hall principal del estadio, en Brandsen 805.

La delegación de River Plate, que llegó al estadio pasadas las 17 h, estuvo integrada por Jorge Brito y Ignacio Villaroel, vicepresidente de la entidad. Ambos se acercaron para expresar su pésame y mantuvieron una conversación extendida con Juan Román Riquelme y Raúl Cascini, ex miembro del Consejo de Fútbol. Este gesto se sumó a otros homenajes realizados por River en memoria de Russo. La dirigencia del club envió una corona de flores azules y amarillas, que fue colocada cerca de la “Puerta 3” del estadio xeneize.

Además, minutos después de conocerse la noticia del fallecimiento, la institución publicó un mensaje en sus redes sociales: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Jrs. Oficial, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, comunicó el club.

Durante la mañana, el plantel de River Plate también rindió tributo a Russo antes de iniciar la práctica. “En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”, informó la entidad.

La despedida de Russo se transformó en un acto multitudinario y plural. Entre las camisetas de Boca Juniors se distinguieron también las de Rosario Central, Estudiantes y Lanús, reflejando el alcance de su legado. Uno de los detalles más significativos de la jornada fue la imagen de un hincha de River Plate que se acercó a La Bombonera con una versión de la camiseta suplente del Millonario y un ramo de flores.

“Se debe respeto a este señor que fue un ejemplo para el fútbol. Espero que los hinchas de Boca lo entiendan que no es una provocación ni nada. Vivo cerca y dije, le voy a llevar un ramo de flores a Russo porque se lo merece. No vengo a provocar ni nada, simplemente a saludar a un tipo del fútbol. Todos deberían aprender de Russo. Es un luchador. No tiene nada que ver el club acá, respeto a Boca y a Russo”, declaró este aficionado ante los medios, en una de las frases que sintetizó el espíritu de la jornada.