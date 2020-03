El conmovedor mensaje de Eva De Dominici junto a su hijo por el coronavirus: «Son días de unión»

Compartir

“Lamentamos muchísimo el momento tan triste que están viviendo muchas personas y las vidas que se ha llevado este virus”, comienza un emotivo relato escrito por Eva De Dominici en sus redes sociales, haciendo referencia a la crisis mundial que generó la rápida expansión del coronavirus en la Argentina y en todo el mundo.

La actriz está radicada en los Estados Unidos hace un año, después de comenzar su relación con Eduardo Cruz -hermano de Penélope y Mónica-, con quien tuvo a Cairo, su primer hijo, que nació en octubre del año pasado.

Desde su casa, Eva contó cómo es su cotidianidad en medio de la pandemia que obliga a todos a quedarse en sus hogares. “Por acá son días de mucha unión, paciencia, respeto, amor y admiración/ agradecimiento por los trabajadores de la salud que se arriesgan para salvar vidas”, sostuvo.

“Cuidémonos entre todos y hagamos lo que esté en nuestras manos para no perjudicar más esta situación, que por ahora es hacer caso y quedarnos aislados, hasta que sepamos más”, señaló Eva en su discurso redactado en su cuenta de Instagram, acompañado por varias fotos de ella junto a su pequeño hijo. Y se unió al hashtag que moviliza al mundo: “Todo lo demás puede esperar #Yomequedoencasa».

Eva, además, se sumó a una acción social en nuestro país y subió información para personas mayores de 60 años que forman parte del grupo de riesgo, para que se contacten con la Fundación SI, en caso de necesitar ayuda.

Si bien su vida se encuentra en los Los Ángeles desde que se mudó, Eva suele mantener contactos directos cercanos con la Argentina. Hace algunas semanas, la actriz contó que estaba filmando en Atlanta. Y unos días antes, se conoció su participación en la serie policial Hawaii Five-0 , dónde interpretó a María y sorprendió a todos con un parlamento en inglés.

“Live and learn… Right, darling? @hawaiifive0cbs” (Vive y aprende… ¿Cierto, cariño?), escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se ve parte de su participación en la ficción, en la que aparece vestida con una ajustada ropa de color negra y recuperando un botín.

Las primeras fotos de Eva con su actual pareja salieron a la luz en octubre de 2018, cuando ella lo fue a visitar a Las Vegas. Por entonces, hacía apenas un par de meses que la actriz había blanqueado su ruptura con Joaquín Furriel. Sin embargo, lo que muchos creyeron que podría ser sólo una aventura, terminó consolidándose. Y la actriz terminó radicándose definitivamente en los Estados Unidos.

La relación con su ex pareja quedó en muy buenas condiciones. Al punto tal que el actor hace poco tiempo reveló que su hija Eloísa -fruto de su amor con la actriz Paola Krum- mantenía un diálogo con Eva. Y que incluso habían hablado cuando ella dio a luz a Cairo. Joaquín tampoco se sorprendió cuando Eva quedó embarazada, y hasta contó que antes de hacerse público, él ya tenía conocimiento del bebé, ya que la propia actriz se lo había comunicado en una de las conversaciones que habían tenido a la distancia.

Coronavirus en la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy que son 41 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 266 personas en todo el país. Hasta el momento se produjeron cuatro muertes por el avance del coronavirus.

En el comunicado especificaron que de los nuevos casos 8 son en la provincia de Buenos Aires, 12 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 en Córdoba, 7 en Chaco, 5 Tucumán y 1 Misiones, una provincia que hasta el momento no tenía.