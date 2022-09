El conmovedor posteo de Cris Morena a 12 años de la muerte de Romina Yan: «Muchachita alada, te amo, mamá»

Compartir

La productora conmovió a todos con un video en homenaje a su hija, que falleció el 28 de septiembre de 2010.

Este miércoles se cumplen 12 años de la dolorosa partida de Romina Yan. Aquel 28 de septiembre de 2010 su corazón dejó de latir y la tristeza se apoderó de esos miles de fans a los que les marcó su infancia. Es que la actriz hizo varios papeles en televisión, pero sin dudas el que la llevó a la fama fue su protagónico en Chiquititas, la serie en la que interpretó a la recordada Belén Fraga durante tres años.

Y como en cada aniversario, Cris Morena homenajeó a su hija con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Allí, compartió un video en el que se vislumbra una vela y una foto de Romi, y de fondo se escucha su voz en off dedicándole unas tiernas palabras: “Romina, muchachita alada. Romina, dulce, iluminada. Romina, almita elegida. Romina, para dar la vida. Ro, tu luz es la mía”. Y en la publicación, agregó: “Te amo, mamá”.

Esa frase no la eligió por casualidad: es parte de la letra de una de las canciones más icónicas de ese programa infantil que le dio tanta popularidad. El tema data de 1999, más precisamente de la cuarta temporada, y por ese entonces se llamaba “Candela”, por el nombre del personaje que en ese entonces encarnaba Marcela Klosoterboer. La productora decidió reversionarlo con el nombre de su hija, tal como ya lo había hecho en 2018 cuando se realizó Vive Ro, el homenaje a Romina que tuvo lugar en el Gran Rex y del que participaron numerosos artistas.

Inmediatamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de Daniella Mastricchio, la actriz que interpretó a Sol, una de las niñas que protagonizaban la tira y con la que Romina hizo el recordado videoclip de “Corazón con agujeritos”. La joven de ahora 33 años le dejó el emoji de un corazón, y también se pudieron leer cientos de conmovedores mensajes de sus fans. “Una vez mas la emoción al recordarte… sin palabras aún duele demasiado tu partida tan temprana… te amamos”, “Que hermoso me quedo con que su luz es la tuya y así es”, “Así era Romina… luz, vida, siempre hermosa. ¡Tus chufitos te aman!”, fueron algunos de los comentarios.

El último 5 de septiembre, día en el que hubiera cumplido 48 años, su hijo Franco la recordó con una emotiva foto y le dedicó un mensaje de amor: “Gracias por ser todo en mi vida… Feliz cumpleaños, mamá. Siempre juntos… ¡Te amo!”. También el joven le dedicó emojis de corazones.

Cabe recordar que Franco nació el 6 de febrero del 2000, fruto de la relación entre Romina y Darío Giordano. La pareja estuvo saliendo durante un año y medio, y se casaron en 1998. Romina se alejó de la televisión por un tiempo y dio a luz a su primer hijo. “Tuve un embarazo y un parto excelente. La pasé bárbaro. Nunca me sentí mal. Fue un parto rapidísimo”, había contado la artistas en el living de Susana Giménez.

Por su parte, ese día Cris también publicó en Instagram un video para recordar a su hija con diversas imágenes de la época en la que trabajaba en televisión. “¡Feliz cumpleaños RO, chiquitita amada por siempre! Que nos volvamos a ver amor mío. Mamá”.

