El Consejo de Boca ratificó a Ibarra como DT hasta fin de año y no descartó que siga en 2023

Compartir

Linkedin Print

Mauricio Serna aseguró que el Negro permanecerá en el cargo hasta que culmine el campeonato y deslizó que podría continuar el año próximo

En vísperas del encuentro entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por la Fecha 10 de la Liga Profesional (será el domingo, desde las 20:30, en la Bombonera), Mauricio Serna salió a aclarar algunas cuestiones pertinentes al presente futbolístico e institucional. Primeramente informó sobre la inminente salida de Carlos Izquierdoz, quien pidió ser transferido al Sporting de Gijón por motivos personales. Y más tarde se enfocó en la continuidad de Hugo Ibarra al frente del equipo.

“El técnico está asegurado, el cuerpo técnico estará hasta diciembre. En ningún momento buscamos entrenador ni nos estamos reuniendo con representantes de entrenadores. Hoy el entrenador es Hugo Ibarra y su cuerpo técnico está ratificado hasta diciembre. En diciembre evaluaremos”, fue lo que declaró Chicho, en diálogo con ESPN.

Y cuando Oscar Ruggeri le preguntó si Ibarra seguirá hasta diciembre independientemente de los resultados, respondió: “Si, seguirá, hoy es lo que tenemos nosotros. Hoy está asegurado, después hay cosas que uno puede asegurar pero no son la última palabra porque pasan muchísimas cosas en el camino. Hoy, desde el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico tiene la seguridad de que estará hasta diciembre”.

Además, en TyC Sports, no descartó que Ibarra pueda seguir más allá de diciembre, tal como ocurrió con Battaglia en 2021 para 2022: “No hablaremos con nadie por respeto y confianza al cuerpo técnico. Ojalá no sea solo hasta diciembre, ojalá sea mucho más. El contrato es hasta diciembre y está ratificado. En diciembre nos sentaremos, evaluaremos todas las posibilidades y veremos qué decisión se toma”.

Antes de que Serna hablara con varios medios, Ibarra había tomado la palabra respecto a los cuestionamientos sobre su figura como entrenador de Boca en conferencia de prensa: “Esto es fútbol y pasa eso. Uno tiene que convivir. En el momento que se pone el saco de entrenador, sabe que es así. A mí no me molestan para nada, yo trato de hacer lo mejor para el club, para eso estamos. En un momento donde nos necesitaron, uno está para poner el pecho y darle para adelante. No me pesa para nada eso”.

POR QUÉ EL CONSEJO PUSO FIN AL CICLO DE SEBASTIÁN BATTAGLIA

Serna también se refirió a esta cuestión en ESPN: “Conseideramos que ya había cumplido. Hubo un partido contra Godoy Cruz que jugamos mal y para todo el periodismo, sin excepción, y seguramente que para muchos hinchas había que sacar a Sebastián Battaglia. Los únicos que estábamos convencidos de que no era el momento éramos los del Consejo, por eso se le dio continuidad y siguió. Contra Corinthians se compitió muy bien, se mereció mucho más. ¿Por qué no decidimos que siga? Si un mes atrás querían que se fuera… Cada uno de nosotros tiene un pensamiento y es diferente. Para nosotros era el momento y por eso tomamos la decisión”.

Compartir

Linkedin Print