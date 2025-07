El consejo de Brad Pitt a la nueva generación de Hollywood

En medio de la gira promocional de F1, Brad Pitt compartió sus inquietudes y expectativas acerca del futuro de la industria cinematográfica durante su participación en el pódcast New Heights, presentado por Travis y Jason Kelce. El actor galardonado con el Oscar expresó tanto su satisfacción al observar el ascenso del nuevo talento actoral como su preocupación por los retos singulares que enfrentan los jóvenes en Hollywood hoy en día.

Durante la conversación, Pitt explicó que le resulta estimulante observar cómo las nuevas generaciones abren camino en la industria del cine y las estrategias que emplean para superar las dificultades actuales.

“Me gusta ver con qué llega la nueva generación. Me gusta ver contra qué compiten y cómo se las ingenian para avanzar. Se les nota que lo disfrutan más. Nosotros estábamos mucho más tensos y todo debía girar en torno a la actuación… no te vendías, no había que venderse. Pero ahora pueden ser artistas en diferentes frentes, así que lo hacen y lo disfrutan”, manifestó el actor en el pódcast.

Sin embargo, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood advirtió que la presión de incursionar en franquicias de gran envergadura o en películas de superhéroes puede ser perjudicial para los artistas jóvenes. Pitt enfatizó su consejo: “¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Morirán”. La conversación con los hermanos Kelce giró en torno al agotamiento que pueden implicar esos proyectos, un fenómeno que Pitt reconoció como real y que, según sus palabras, puede ser letal para quienes se ven atrapados en esas dinámicas.

Si bien, Pitt participó brevemente en Deadpool 2 con un cameo, ha evitado tomar papeles importantes en el universo de los superhéroes y ha preferido mantenerse alejado de las franquicias más grandes de Hollywood, salvo por su involucramiento en la trilogía de Ocean’s junto a George Clooney y Matt Damon.

Este enfoque coincide con la actitud de su compañero de reparto en Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio, célebre por aconsejar a Timothée Chalamet no aceptar filmes de superhéroes. En una entrevista con The New York Times, Chalamet reveló el consejo de DiCaprio: “Leonardo DiCaprio me dijo, ‘Nada de películas de superhéroes, nada de drogas duras’. Me pareció muy buen consejo. ¡Y sigo los dos! Pero la película que me hizo querer ser actor es una de superhéroes, ‘El caballero oscuro’. Si el guion fuera genial, si el director fuera genial, tendría que pensarlo».

Según informó Variety, la postura de figuras como DiCaprio y Pitt muestra una preocupación transversal sobre el tipo de carreras que construyen las generaciones siguientes en cine. A pesar de estas reservas frente a los universos de franquicias y superhéroes, Pitt podría ver el surgimiento de una nueva saga con el éxito de F1.

Paralelamente, Brad también tiene en la mira una secuela de Once Upon a Time in Hollywood, sin embargo, esta no contará con Quentin Tarantino en la silla del director. Será David Fincher quien se encargue de esta secuela bajo la producción de Netflix.