El consejo de Jennifer Garner sobre la vida en pareja: «Nunca esperes cambiar a un hombre»

La estrella estadounidense Jennifer Garner, de 52 años, compartió una profunda reflexión sobre las relaciones matrimoniales y dio a conocer un consejo que ha marcado su perspectiva personal y profesional.

Con la sabiduría heredada de su madre, Patricia Garner, la estrella de la serie Alias compartió un principio que va más allá de la simple anécdota. “Nunca esperes cambiar a un hombre; no te cases pensando que puedes modificarlo”.

La declaración, realizada el 12 de noviembre en un reciente episodio del podcast “Lipstick on the Rim”, fue acompañada por un guiño de humor cuando Garner reconoció que ella misma necesitaba “trabajar en eso”.

La intérprete, cuya vida sentimental incluye dos matrimonios previos —con Scott Foley de 2000 a 2004 y con Ben Affleck de 2005 a 2018—, no solo se limitó a compartir este consejo, sino que lo complementó con otras reflexiones filosóficas que atribuyó a su madre y a personajes literarios icónicos.

Entre sus citas favoritas, Jennifer Garner destacó dos frases que reflejan una profunda comprensión emocional: “El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana” y “La felicidad es tu propia responsabilidad”.

Estas máximas, que parecen provenir tanto de Patricia Garner como de personajes como la señora Ingalls de La Casa de la Pradera o Anne of Green Gables, llevan detrás una filosofía de resiliencia y empoderamiento personal.

Actualmente, Garner mantiene una relación intermitente con John Miller desde 2018, y en el podcast no profundizó sobre sus matrimonios anteriores.

Sin embargo, en declaraciones previas a Vanity Fair, ya había reflexionado sobre su relación con Ben Affleck, describiéndolo como un “hombre complicado”, reconociendo que “cuando su sol brilla sobre ti, lo sientes, pero cuando brilla en otro lado, se vuelve frío”.

Las celebraciones de

Acción de Gracias de

los actores

Affleck y Garner pasaron juntos el día de Acción de Gracias, demostrando una relación cordial y un compromiso conjunto con la comunidad.

Fueron fotografiados sirviendo comidas a personas sin hogar en el Midnight Mission de Los Ángeles, una iniciativa anual que celebra con miles de personas en Skid Row.

Fuentes cercanas revelaron que el actor estaba particularmente enfocado en pasar tiempo de calidad con sus tres hijos: Violet Anne, de 18 años; Seraphina Rose, de 15; y Samuel, de 12.

Un informante cercano declaró que el protagonista de Perdida “está muy feliz con la vida” y que disfrutaría las vacaciones junto a sus hijos.

Mientras tanto, la ex esposa de Ben, Jennifer Lopez, de 55 años, celebraba Acción de Gracias con un mensaje de esperanza y agradecimiento.

A través de una publicación en Instagram, la cantante y actriz mostró una imagen festiva: posando junto a un pavo en su cocina, vestida con un suéter bordado con flores, aretes llamativos y el cabello recogido en una alta coleta.

“Espero que todos hayan tenido una hermosa y feliz Acción de Gracias. Estoy increíblemente agradecida por todos ustedes”, señaló en su post.

La instantánea adquiere un significado especial considerando que este es su primer Acción de Gracias tras presentar los documentos de divorcio de Ben Affleck en agosto, estableciendo oficialmente la fecha de separación el 26 de abril de 2024.

Un detalle adicional que llamó la atención fue que Lopez continúa manteniendo contacto con los hijos de Affleck.

Un allegado manifestó que ella “no se detiene en el pasado” y que su familia “ama a los niños”, permaneciendo siempre disponible para ellos.