El consejo de Santiago del Moro a Claudia la Gunda Fontán por el escándalo en Masterchef Celebrity

El conductor del certamen gastronómico habló en privado con la actriz que quedó en el centro de la polémica y debió disculparse al aire.

Un error evitable, un consejo que resultó acertado, un llanto conmovedor y unas disculpas acertadas. Las últimas semanas de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity fueron intensas. Hubo adrenalina, momentos de tensión, tristeza. Y terminó con su eliminación, en la gala del miércoles por la noche, en la cual tuvo cálidas palabras para el jurado y para el conductor del certamen: “‘Tano’ siempre tan positivo. Disfrutás tanto la comida que dan ganas de cocinarte siempre; Damián, sos la persona más alegre del mundo y se te nota tanto cuando algo te gusta y cuando no; Germán, todos estamos cansados de decirte que sos un dulce de leche. Es un orgullo cocinar para vos y que te guste; Santi, sos el psicólogo de este programa”.

La última definición que tuvo la Gunda hacia el presentador del reality gastronómico coincide con que fue justamente Del Moro quien intervino cuando la actriz quedó en el centro de la polémica luego de haber recogido caramelo del suelo y haberlo colocado en una preparación que, más tarde, parte del jurado no quiso probar. En la emisión siguiente -y después de que en la edición mostraran como ella negaba haber hecho lo que hizo- Fontán se disculpó entre lágrimas.

El castigo impuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui fue que desde aquel día, iría cada semana a la gala de eliminación sin la posibilidad de subir al balcón por algún beneficio obtenido. Ella lo aceptó y el certamen continuó con su participación. El siguiente eliminado, luego de aquel episodio, fue Alex Caniggia, quien no se había presentado a grabar adjudicándose una renuncia. Detrás de cámara, hay quienes dicen que la actriz iba camino a ser eliminada pero debieron cambiar los planes por el escándalo con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Finalmente, el jurado decidió eliminarla en la gala que se vio el miércoles antes de anunciar a Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Cande Vetrano y Gastón Dalmau como semifinalistas de la segunda temporada del certamen.

Según reveló Adrián Pallares, Santiago del Moro fue una figura clave para Claudia Fontán el día en que quedó en el centro de la polémica. “En este devenir de Claudia, de mostrarla tal vez como una villana, mala compañera y tramposa, porque eso es lo que está haciendo el programa, el día que nace toda esta historia cuando se le cae el caramelo al piso y que ella junta con las manos para ponerla en su preparación, Santiago del Moro la ve”, indicó el conductor de Intrusos.

“¡Es más! -agregó- En las imágenes se lo ve a Del Moro parado a dos metros de Claudia. Ahí, se le acerca y le dice ‘no vas a juntar eso’. Y ella le responde ‘no, no. No lo voy a juntar’”, continuó el periodista.

Y sumó que luego, detrás de cámara, el conductor y la participante tuvieron una charla a solas. “Del moro agregó: ‘Gunda, si lo vas a usar, pedí disculpas. Y si es necesario, llorá’. Ella le dice que sí y después pasó todo lo que pasó. Del Moro le tiró un salvavidas como diciendo ‘esto es televisión, te pasó y te filmaron, bueno, ya está’”, concluyó Pallares.

