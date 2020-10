El Consejo Superior de la UNaF aprobó la continuidad del dictado de carrera de Enfermería para cohortes 2019 y 2020

Compartir

El viernes 2 del corriente se llevó a cabo una nueva sesión virtual del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Durante la misma se trató sobre una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), con respecto a la situación de los estudiantes de las cohortes 2019 y 2020 de la carrera de Enfermería, teniendo en cuenta que el plan de estudios de dicha oferta académica no fue acreditado.

Según informaron, consejeros de la FCS han presentado recursos para que dichos alumnos puedan terminar la carrera, y la decana Lic. Elisa Acosta elevó esta situación al Consejo Superior. A partir de lo cual, se llevaron a cabo diversos trabajos en las comisiones del organismo para llegar a una solución.

Con una amplia mayoría y el voto negativo del Consiliario estudiantil Fabricio Navarro de Opción Universitaria, el máximo órgano de Gobierno de la Universidad Nacional de Formosa pudo aprobar la moción de reconocimiento al plan 1994 que garantiza la continuidad de la carrera de enfermería.

“Este dictamen favorable permitirá sin lugar a dudas poder llevar tranquilidad a nuestros pares, ya que sabemos que fueron presos de la incertidumbre y con esto queda demostrada la falta de solidaridad de algunos docentes, no docentes y estudiantes que no acompañaron esta propuesta”, argumentaron representantes estudiantiles de Lista Unidad.

“Ahora debemos seguir trabajando por un mejor futuro para quienes decidan optar por esta carrera tan noble como lo es la enfermería, desde ya estamos más que unidos con acciones concretas para los estudiantes”.

“Llamamos al diálogo a la agrupación Opción Universitaria y a los docentes que votaron en contra en sesión del consejo directivo, ya que tal vez no dimensionaron aún el daño que les habrían ocasionado a los compañeros que tienen tantas ansias de tener un título con validez nacional y salida laboral, actitud que realmente nos sorprende tratándose de un estudiante que dice representar a sus pares como es el caso del Consiliario de Opción Universitaria Fabricio Navarro, quien atentó contra la estabilidad y bienestar estudiantil”, enfatizaron desde Lista Unidad.

“Desde Lista Unidad de la Facultad de Ciencias de la Salud instamos a que nos acompañen con estas nuevas actividades y que tengan en cuenta quienes somos los que verdaderamente estamos a favor del estudiantado y no solamente intentando comercializar y vulnerar los sueños de nuestros jóvenes, y desde ya afirmamos que OPCION UNIVERSITARIA, atentó contra los estudiantes y contra el sistema educativo en general, y contra el futuro de nuestra sociedad’, finalizó Federico Benítez.

Por ello, el Consejo Superior tomó la determinación de que los estudiantes de las cohortes 2019 y 2020 tendrán la posibilidad de terminar sus carreras, y ser Licenciados en Enfermería. Este título será reconocido a nivel nacional, lo cual está enmarcado en la ley y en las normativas de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

Finalmente, se informó que desde la FCS seguirán trabajando en un nuevo plan para la carrera que será presentado durante el 2021.

De esta manera, los consejeros y representantes estudiantiles, graduados, docentes y

nodocentes que acompañan la gestión del Rector Augusto Parmetler, han demostrado un real compromiso con la educación y el porvenir de la universad pública y de toda la comunidad