El Consejo Superior declaró la emergencia económica, ante el insuficiente envío de fondos de Nación

En una sesión extraordinaria de extrema urgencia convocada por el rector Prof. Esp. Augusto Parmtler, realizada en la tarde del viernes 9 de septiembre, el Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) declaró la emergencia económica y financiera, por el insuficiente envío de fondos desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación para afrontar el pago de sueldos de los trabajadores.

“Fue una sesión muy concurrida porque empieza a haber preocupación tanto en docentes en no docentes, al igual que en un grupo de estudiantes que estuvieron presentes también”, advirtió un consiliario que participó de la reunión.

Detalló que “hay un informe de la Secretaría de Gerencia de la UNaF explicando la situación económico-financiera de la Universidad, a raíz de la falta de envíos de los fondos suficientes para pagar los sueldos”.

Agregó: “La problemática empieza porque los fondos enviados por la SPU, de acuerdo con los acuerdos paritarios que se hicieron en el mes de junio, que tenían que ver con un 41% de incremento de los haberes docentes y no docentes, es decir que al mes de julio se ha detectado un faltante en esos envíos”.

Además, “la UNaF ha incorporado de sus fondos propios para poder cumplimentar el pago de haberes tanto en el mes de julio como en agosto”, expresó otro consiliario docente.

A esto se suma que en el mes de agosto entró en vigencia un aumento del 7%, donde también hubo un envío deficitario por parte de Nación, ya que no llegó a cubrir dicho incremento.

“La raíz del problema viene a raíz de los incrementos salariales. Son fondos que debe enviar Nación porque son acuerdos paritarios nacionales. Y ahora en septiembre tenemos otro incremento, a lo que debe agregarse también los gastos de funcionamiento; están mandando 2 millones de pesos cuando los gastos son muy superiores a ese monto”, se alertó.

Existe una marcada preocupación en la comunidad universitaria, ya que pueden estar en peligro los ingresos de los trabajadores. Por eso, el HCS declaró la emergencia económica y financiera, ante las deficitarias partidas remitidas por la SPU.

