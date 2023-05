El constitucionalista Félix Lonigro planteará la inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa

El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, planteará que la Constitución Provincial viola las normas de la Constitución Nacional si la Corte Suprema avala la inconstitucionalidad de las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur. “Si la Corte avala este criterio se podría plantear tranquilamente”, expresó el Dr. Félix Lonigro, Abogado constitucionalista, al Grupo de Medios TVO.

El constitucionalista brindó su visión respecto de la situación judicial que atraviesan las provincias de San Juan y Tucumán, luego de las medidas cautelares de la Corte Suprema ante la presentación de las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur, las cuales estarían limitadas por sus constituciones provinciales y que se encuentran siendo analizadas por el máximo tribunal de justicia.

“Desde el punto de vista técnico no estoy de acuerdo con que la Corte haya intervenido en estos temas que para mí son netamente local. La interpretación de las normas constitucionales corre por cuenta de las autoridades judiciales de cada provincia a través de la intervención de la justicia local de cada una de esas provincias. El tribunal superior de cada una de esas provincias avaló cada una de esas candidaturas, así que para mí la cosa debió terminar ahí”, refirió Lonigro.

El especialista explicó que la intervención que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación se debe a que las decisiones locales de ambas provincias pudieron afectar a la Constitución Nacional. Cuestión que actualmente está siendo analizada por el máximo tribunal que aún no se ha pronunciado al respecto.

“Acá la Corte todavía no se pronunció al respecto porque hay una media cautelar, pero la Corte recibe el reclamo de quienes hicieron las impugnaciones y esos abogados lo que dicen es que acá hay una vulneración a la Constitución Nacional y el tema es, a qué norma de la Constitución Nacional”, planteó Lonigro.

El Artículo 5 de la Constitución Nacional dice que las provincias deben, obligatoriamente, adoptar un sistema republicano y que entre las características de este sistema están la renovación y la alternancia de autoridades, por lo que, a grandes rasgos, los casos de San Juan y Tucumán podrían haber afectado este artículo, pero esta determinación es tarea de la Corte Suprema.

En este aspecto, para el constitucionalista, “la expresión alternancia es relativa, entonces tengo la percepción de que la alternancia de un sistema república se satisface cuando en una provincia, el pueblo tiene la posibilidad periódicamente de acceder a las urnas para renovar los cargos de quienes están, entonces me parece que pasa por ahí. Por eso creo que no corresponde una intervención de la corte”.

Por lo que, en el caso de que la Corte Suprema se expida de la medida cautelar y afirme que lo ocurrido en estas provincias viola las normas de la Constitución Nacional, el Dr. Lonigro planteará que la Constitución Provincial es inconstitucional, específicamente el artículo que permite la reelección indefinida.

“Esa Constitución, a la luz del argumento que podría establecer la Corte es una Constitución inconstitucional respeto de la Constitución Nacional, entonces si la Corte avala este criterio se podría plantear tranquilamente. De hecho, voy a plantear que es hora de plantear la inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa en ese artículo específicamente. Me parece un espanto, creo que Formosa tiene de gobernador a un feudal, a un capanga ”, adelantó.