El consumo de cemento en Formosa mostró una suba del 28,4%, la séptima más alta del país

Durante octubre de 2020, el consumo de cemento en la provincia de Formosa tuvo “una de cal y una de arena”: el dato positivo del informe realizado por la consultora Politikon Chaco muestra que, comparado con el mismo mes del año pasado, el consumo de cemento en la provincia mostró un incremento del 28,4%, siendo el séptimo más alto del país en un escenario donde las provincias del NEA protagonizaron las subas interanuales.

Sin embargo, el dato negativo es que, si se compara el consumo de octubre contra septiembre, Formosa es una de las únicas siete provincias del país donde se observan caídas: -6,1%, siendo la cuarta más alta del país. Esto se da en un contexto donde las cuatro provincias del NEA mostraron retrocesos, siendo la región que el peor comportamiento del mes comparado al mes anterior.

El mes de octubre estuvo marcado por una serie de cuestiones que impactaron de lleno en este sector específico: durante todo el mes se advirtió por faltantes de stock que algunos sectores atribuían a “especulación” por la cuestión cambiaria, mientras que otros sectores lo atribuían a la altísima demanda del producto. A su vez, a esto se le agregó el hecho de que, según el INDEC, el costo del cemento Portland normal en bolsa creció en un 10%.

Pese a todo ello, los impactos de los problemas que atravesó el sector durante octubre no impactaron de manera homogénea en todo el país, y hubo algunas regiones donde el consumo cayó comparado con el mes anterior. Este es el caso específico del NEA, donde las cuatro provincias mostraron descensos mensuales (pese a mostrar las mayores alzas interanuales), al contrario del total nacional y de otras 17 provincias que han crecido en diferentes niveles.

Datos de octubre 2020

A nivel nacional, el consumo de cemento totalizó en octubre 1.070.231 toneladas, siendo el mayor nivel en lo que va del 2020, y creciendo un 12,8% a nivel interanual y 3,2% respecto a septiembre. De ese total, el 70% del consumo corresponde a cemento en bolsa (que creció un 28,9% interanual y solo 0,9% mensual), y el 30% restante a cemento a granel (cae -12,7% interanual – continuando la tendencia; pero sube un 8,9% mensual).

En Formosa, por su parte, el consumo de cemento durante el mes de octubre fue por un total de 11.334 toneladas: ese volumen es un 28,4% mayor que en octubre de 2019, pero un -6,1% comparado con el pasado mes de septiembre.

De este modo, la provincia experimenta una doble situación: en primer lugar, la comparación interanual (clave para analizar la situación del sector en un escenario más abarcativo) muestra un crecimiento por segundo mes consecutivo, con el agregado – no menor – que este crecimiento es el más alto para la provincia en lo que va del año; pero, en segundo lugar, el retroceso del consumo comparado mes a mes corta un período de dos meses consecutivos de incrementos, aunque logra sostener volúmenes muy por encima de la prepandemia.

De cualquier manera, los datos negativos de octubre deben atribuirse mayormente a los problemas específicos que atravesó el mercado de cemento en octubre y que impactaron en el consumo formoseña.

“Corrientes, Chaco y Misiones comparten un mismo escenario: iniciaron su recuperación ya en el mes de mayo y no dejaron de mostrar crecimientos desde ese entonces, salvo Chaco en junio. Pero Formosa tuvo un comportamiento distinto: inició el año con incrementos en enero, cayó en febrero y marzo, volvió a crecer en abril (siendo una de las únicas dos provincias del país que lo hizo) y en mayo, pero en junio, julio y agosto, a contramano de las otras provincias de la región y de gran parte de las provincias del país, mostró caídas en el consumo. Recién en septiembre y ahora en octubre muestra mejoras interanuales, que son muy importantes”, detalló el director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro.

“Si bien el caso formoseño no es exactamente igual al de las de otras provincias del NEA por lo que detallamos previamente, si observamos la película completa de los últimos doce meses, se puede apreciar un considerablemente crecimiento que sin dudas impacta de manera positiva en la provincia, considerando incluso que los últimos meses del año 2019 fue particularmente malo para el consumo de cemento y por ende, que muestre este tipo de recuperación es altamente alentador, aunque todavía debe crecer un par de meses más para poder igualar el comportamiento de las otras provincias de la región”, agregó Pegoraro.

Analizado por tipo de envase, el cemento en bolsa (que en Formosa representa el 90% del total del consumo) mostró un incremento del 25,1% interanual, a la vez que cayó un 7,8% comparado con el mes anterior; a su vez, el cemento a granel volvió a mostrar un rendimiento notable: creció 67,9% interanual, y también aumento a nivel mensual contra septiembre (+12,6%).

En la evolución en lo que va del año, si bien el cemento a granel tiene un consumo menor visto en volumen, tiene los mayores crecimientos, superando desde mayo a octubre al nivel total de consumo y a la evolución del cemento en bolsa también.

En términos regionales, las cuatro provincias de la región del NEA mostraron un comportamiento similar: altos crecimientos interanuales pero caídas mensuales, formando parte estas cuatro de las únicas siete jurisdicciones con retracciones mensuales del país.

Resultados en las provincias

Observando hacia dentro de las jurisdicciones del país, existen diecinueve provincias que vieron crecer sus consumos comparado con el mismo mes del año anterior. Chaco (+62,5%) lidera, acompañada en el podio por Catamarca (+47,2%) y Entre Ríos (+44,0%). Además, otras quince provincias mostraron aumentos por encima de la media nacional. Formosa, como se mencionó previamente, tuvo el séptimo mayor crecimiento.

Entre las provincias que tuvieron retracciones en el consumo en el nivel interanual, Chubut mostró la mayor (-26,2%), seguida de la CABA (-25,6%) y Santa Cruz (-20,3%).

En la comparación mensual, a su vez, fueron 17 las jurisdicciones con incrementos, lideradas por Tierra del Fuego (+58,5%), Jujuy (+20,4%) y Santa Cruz (+17,7%); por su parte, de las siete provincias con retrocesos, las mayores caídas se observan en Santiago del Estero (-10,6%), Corrientes (-7,8%) y Chaco (-7,5%); Formosa, con -6,1% tuvo la cuarta caída más alta mensual.

Consumo acumulado del 2020

Como se dijo anteriormente, ver la película completa de la evolución del consumo de cemento muestra el alto impacto del arrastre de la crisis en el sector de los años anteriores, como también el fuerte golpe que generó la pandemia en los primeros meses de cuarentena; pero al analizar el consumo acumulado se observa que, si bien el saldo continúa siendo negativo para la mayoría de las provincias (a partir de las fuertes caídas sobre todo de marzo y abril), son cada vez más los distritos que empiezan a mostrar crecimientos acumulados en el año: cuando en junio eran solo cuatro, para octubre ya son siete; al tiempo que las que todavía tienen caídas las han achicado notablemente.

Entre las provincias con aumentos acumulados del año (enero-octubre 2020 vs mismo período 2019), Catamarca conserva, como en los meses previos, la mayor alza (+30,9%), seguida por Corrientes con 17% y La Rioja con 8,8%.

En este punto, la provincia de Formosa sigue mostrando una variación negativa (-1,6%), pero es la más baja entre 17 jurisdicciones que tienen caídas. Hay que destacar en este punto dos cuestiones: en primer lugar, el crecimiento de Formosa de los últimos meses es notoria cuando observamos la evolución del consumo acumulado: en agosto, mostraba una caída acumulada interanual del 6,7%; para octubre es de apenas -1,6%; en segundo lugar: pese a ese crecimiento, Formosa todavía es la única provincia del NEA que tiene una variación acumulada negativa, ya que Corrientes, Chaco y Misiones ya muestran crecimientos.

