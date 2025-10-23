El consumo no da señales de reactivación: las ventas en supermercados cayeron en agosto por quinto mes al hilo

El consumo no dio señales de recuperación en agosto. Las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025.

Según informó el INDEC este jueves, la facturación, a precios constantes, se contrajo 0,2% respecto de julio. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde diciembre del año pasado.

En términos interanuales, las ventas subieron 0,3%, aunque se trató de la menor variación positiva de 2025. Los principales incrementos, versus un año atrás, se verificaron en el consumo de indumentaria, carnes y panadería. En el otro extremo, en términos reales cedió fuerte el consumo de productos electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza.

En cuanto a los medios de pago, solo se observó un aumento en «otros medios de pago», que incluye por ejemplo los pagos con transferencia o QR; los mismos representaron el 13,3% del total y casi igualaron el peso del uso del efectivo, que fue el que más cayó. Las compras con tarjetas también se ubicaron detrás de las de agosto de 2024.

Por otra parte, las ventas en autoservicios mayoristas treparon 1% mensual y cortaron una racha de cuatro caídas seguidas. Sin embargo, el nivel sigue estando cerca de mínimos históricos desde que hay registros.

De manera anual, las ventas en estos establecimientos arrojaron un hundimiento de 8,4%. Los consumos que más cayeron aquí fueron los de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos.

Mientras tanto, en shoppings el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%. En este segmento, resaltaron las bajas reales en electrónicos e indumentaria.