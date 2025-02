El conteo de casos de dengue se mantuvo sin grandes variaciones respecto a la última semana

A pesar de la tendencia positiva, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa piden a la comunidad que las medidas de prevención se sigan cumpliendo activamente, redoblando el trabajo en los días lluviosos, como en los que tienen alta humedad y temperaturas.

De acuerdo con el parte informativo de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, cuyo informe fue difundido este sábado 22 de febrero, en la última semana se realizaron 4995 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 40 de ellos resultados positivos de dengue.

Los casos positivos correspondieron: 14 a la ciudad de Formosa, mientras que con siete casos estaban General Belgrano y Laguna Blanca, después le siguen Riacho He Hé con cinco; tres en El Espinillo y también en San Martín Dos; y, por último, la localidad de General Güemes con un solo diagnóstico.

Se informó además que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Con respecto al seguimiento clínico diario a pacientes con dengue, se detalló que se hicieron 246 llamadas telefónicas.

En lo que respecta a los datos acumulados de la provincia, se llevan desde el 1 de enero 2025 a la fecha, 396 casos diagnosticados. Los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2. Desde el 1 de enero 2024 a la fecha no se registraron fallecimientos por causa de esta enfermedad.

Finalmente, en acciones de control focal domiciliario y de protección personal, la cartera sanitaria detalló que 3578 viviendas fueron las bloqueadas con control focal, 6226 las que se visitaron y 1891 las que permanecieron cerradas y 757 las que le negaron el ingreso a la brigada sanitaria.

Erradicaciones

A su vez, se erradicaron larvas de mosquitos en 285 viviendas y se proveyeron repelentes y larvicidas fabricados por Laformed en un total de 3.578 productos. Por último, 359 fueron las personas que estuvieron afectas al control del mosquito, según se precisó en lo que concierne a la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti en la provincia de Formosa.