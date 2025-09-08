«El contundente triunfo del PJ en la Provincia de Buenos Aires es un llamado de atención al Presidente»

El presidente del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego, analizó los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde el Peronismo logró una aplastante victoria en seis de las ocho secciones. “Es un contundente llamado de atención al presidente Javier Milei y un apoyo a la gestión del gobernador Axel Kicillof”, sostuvo.

En este caso, aseguró que la ciudadanía bonaerense, con su voto, “le pide al Gobierno nacional que cambie su política económica, su forma de proceder y presente otra plataforma económica, política y social, porque le está haciendo muchísimo daño a la gran mayoría de los argentinos”.

Este resultado favorable al PJ “ya había sucedido en otras provincias, incluida la de Formosa”, recordó, al tiempo que resaltó que el gobernador Gildo Insfrán “siempre ha sostenido en sus discursos la unión del Peronismo”.

Ese “fue un pedido a toda la dirigencia”, pero no solamente de ese espacio político, “sino de todos los partidos políticos del Movimiento Nacional y Popular”, es decir, en concreto, la unidad “de todos los que piensen que puede haber una Argentina diferente y de que este modelo neoliberal de capitalismo salvaje no es la única salida que hay”, marcó Samaniego.

Por ello, remarcó que ha sido muy importante “la unidad en el Peronismo en la Provincia de Buenos Aires”, ya que la consecuencia directa de ello es este “gran triunfo, tal como el que se logró en Formosa”, donde “casi el 70% de los electores formoseños se inclinaron por la boleta azul, respaldando a la gestión de Insfrán”.

Por otro lado, sobre el discurso pronunciado por Milei tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA), dijo que “no es el que la ciudadanía esperaba”, en especial, “luego de una elección tan fuerte con una tan contundente caída como la que han tenido”. Y teniendo en cuenta que lo que sucede electoralmente en la Provincia de Buenos Aires tiene un impacto de enorme magnitud, esto representa un verdadero golpe para el Gobierno libertario de cara a los comicios de octubre.

De ese modo, se volvió a repetir lo que había pasado anteriormente en Corrientes, “donde sacaron un ínfimo porcentaje. Lo mismo que en nuestra provincia”, acotó.