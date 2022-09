El corte de ruta sobre el Puente Blanco afecta la venta de combustibles de una estación YPF

Compartir

Linkedin Print

El corte de ruta que llevan a cabo un grupo de madres pidiendo por la entrega de módulos habitacionales afecta la venta de combustible de una estación de servicio cercana en momentos en donde aumenta la demanda de gasoil por parte de transportistas. «Están haciendo un daño enorme», aseguró Ángel Bigatti, Gerente de Bigatti Combustibles, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros ayer tuvimos que devolver combustibles porque ante la falta de ventas tenemos los tanques llenos y ese combustible hay que pagarlo, el combustible no se mueve pero los sueldos se siguen pagando, entonces tenemos perdida», agregó el empresario en un contexto en donde crece nuevamente la demanda de gasoil.

La afectación en el expendio de combustibles se da por el corte que mantiene un grupo de madres en el acceso al Puente Blanco, específicamente a unos pocos metros de la rotonda de la Virgen del Carmen, lugar donde se encuentra el ingreso a la estación de servicio YPF.

«El abastecimiento de gasoil en todo el país está teniendo problemas esto está medianamente bien solucionado, ahora la demanda sigue superando a la oferta lo cual produce quiebres de stock. Ahora se estaría volviendo a la normalidad pero empiezan los cortes de ruta que, significativamente, yo veo que es la policía la que corta la ruta, es la que impide que pasen los vehículos. Si la gente que corta la ruta se tuviese que enfrentar y quieren pasar sería otra cosa, lo que está haciendo la policía en sí, que quiere evitar el conflicto, está actuando como si fuese un cómplice del que está cometiendo un delito impunemente», señaló Bigatti acerca del corte de ruta.

El empresario consideró que se está ocasionando un «daño enorme» con la manifestación que se lleva a cabo ya que son muchos los transportistas parados a la vera de la ruta o que desvían por caminos alternativos cuando existe una alta demanda de combustible.

«Están lejos de decir señores por favor retírese hagan su manifestación al costado, ordenar, actuar con criterio, manifiéstense pero háganlo de una manera que no sea dañina y que no sea perjudicial para el otro», añadió.

Sobre la actual situación relacionada al gasoil, Bigatti sostuvo que el abastecimiento «se regulariza, lo que sucede es que la demanda es muy grande y cuando la demanda es muy grande, la diferencia de precio con el extranjero es enorme, entonces los camioneros, por ejemplo, son los que vienen y prefieren cargar dentro de la Argentina».

Es por ello que el empresario espera que pronto se pueda levantar el corte para poder satisfacer la demanda y que los ingresos de la estación de servicio no se vean afectadas.

«El que te tiene que garantizar el trabajo, que es la policía, está cortando la ruta, es una cosa que no se alcanza de comprender porque, por qué no dicen una cosa, ‘Ustedes quieren manifestarse, háganlo ordenadamente, dejen pasar de un lado y luego del otro’. No actúan como una persona inteligente, criteriosa, responsable, están haciendo un daño enorme», completó Bigatti.

Compartir

Linkedin Print