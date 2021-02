El corte en el Puente Blanco fue levantado hasta hoy al mediodía

Compartir

La madrugada del lunes, un grupo conformado por familias de diferentes barrios de Circuito Cinco procedió a cortar completamente el acceso al Puente Blanco en reclamo de módulos habitacionales. La medida duró hasta el mediodía de ayer cuando se apostaron al costado del lugar y donde advirtieron, permanecerán hasta hoy donde si siguen sin tener una solución, nuevamente cortarán el tramo.

“En el corte estamos 50 personas, pero en realidad somos 150 familias más o menos, nosotros ya estamos censados, ya se conoce la situación de cada familia que está acá pero seguimos sin soluciones, acá no entra ni una mosca solo personal esencial de salud, policías, camionetas de Policías y ambulancias”, dijo una manifestante.

“Antes ya habíamos cortado de manera leve, fue muy tranquilo pero ahora somos de armas tomar porque hacen listas pero no pasa nada, todo se habla pero seguimos acá. Somos de diferentes barrios, todos con la necesidad de un módulo, nos unimos para pelear por una sola causa”, dio y aclaró que “no estamos agarrando plata de políticos, solo venimos a pedir que nos lleven a un módulo a las familias que estamos acá”.

Asimismo aseveró que los niños que acompañan la medida y que pasaron la noche allí, “durmieron en la calle, la gente pasa, son atrevidos, chocan a los chicos”.

Sobre la presencia de la Policía y Gendarmería valoró que “se portan muy bien con nosotros, pero no vamos a aflojar, no sabemos por cuánto tiempo esto va a ser así”.

Hasta el cierre de esta edición la protesta estaba en pausa y los manifestantes continuaban al costado del Puente que pasa por la Ruta Nacional 11, a la espera de una solución que evite una nueva protesta total.

