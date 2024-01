El costoso regalo de Julieta Poggio y Nacho Castañares para las hijas de Daniela y Thiago

“7 meses y medio ¡con mis hijas en la panza! 30 kilos arriba de mi peso normal. Un recuerdo que me va a quedar para toda la vida, las espero ahora estas últimas semanas en casa, armando su cuarto, decorando todo. Preparando cada detalle para su llegada. Terminando de armar el bolso y contando los días para conocernos”, escribió Daniela Celis en su cuenta de Instagram el último fin de semana, tras alejarse de la televisión por un tiempo.

Es que la exparticipante de Gran Hermano se encuentra en la fase final de su embarazo gemelar, lo que la lleva a tomar una licencia de sus compromisos laborales. El viernes se despidió de La noche de los ex, el ciclo que transmite Telefe los viernes con jugadores de ediciones anteriores para repasar lo que sucedió en la semana dentro del reality.

Muy emocionada y enfundada en un vestido verde ajustado, la influencer dijo: “No es un adiós, es un hasta luego. Hoy fue un día especial, donde esta mami se retira (temporalmente) de hacer lo que amo. Lo que me llena, lo que me hace feliz”. La joven seguía muy activa, tras su participación en el streaming Fuera de joda, en los debates nocturnos y de visita como panelista en los programas del canal. Además, desde que anunciaron el embarazo, se volcó de lleno a sus redes para compartir el minuto a minuto de su panza, sus cambios y el avance de su gestación.

Este fin de semana, Daniela junto a su pareja Thiago Medina recibieron una visita y un regalo muy especial. Fueron sus antiguos compañeros y los padrinos de Aimé y Laia: Julieta Poggio y Nacho Castañares. Fascinados con esta nueva realidad de sus amigos, los jóvenes no llegaron con las manos vacías, sino que les llevaron un obsequio muy costoso pero sobre, que será de suma utilidad: un cochecito doble para que la pareja pueda trasladar a sus hijas juntas.

“¡Siento muchas emociones juntas!”, escribió Celis en la primera historia, en la que mostró el regalo. “¡Todos cooperaron! Ahora nos toca practicar con el papi a manejarlo para cuando estén las bebas. ¡Siento mucha emoción! Gracias de corazón”, dijo Daniela en una segunda publicación, muy agradecida etiquetando ya no solo a Julieta y a Nacho, sino también a su hermana, quien también es madrina de sus hijas.

El balance de su embarazo

Hace pocos días también se había despedido de Fuera de joda. “Me dijeron ´basta Dani. Basta de estar tantas horas sentada en la misma posición. Basta de ir y venir todo el tiempo. Basta de agacharte y de hacer fuerza, hay que relajarse´”, explicó en ese entonces. “Falta un mes clavado para conocer a las bebas, si todo sale bien y me quedo tranquila, llegamos a las 36 aunque se puede adelantar, obviamente”, detalló para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Así que llegó este momento, me voy a despedir temporalmente para poder hacer mi reposo, conocer a las bebas y ya estar de vuelta con ustedes”, expresó y adelantó un dato hasta el momento desconocido, la fecha de nacimiento de las bebas. “Van a nacer ochomesinas. Ahora faltan 4 semanas, es el último mes pero en enero nacen. Me dieron turno y horario para entrar al quirófano: Van a nacer el lunes 29 de enero a la mañana”.