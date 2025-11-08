El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y ya le había obsequiado a Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez a cada día que pasa se muestran más enamorados en las redes sociales. Con el primer aniversario de la relación a la vuelta de la esquina, el delantero del Galatasaray decidió adelantar el presente y le entregó un costo regalo, sin embargo, no pudieron alejarse de la sombra de Wanda Nara.

La actriz de Casi Ángeles, quien en el pasado tenía una postura de no ostentar los lujos de su vida, usó sus historias de Instagram para mostrar el caro obsequio que le hizo su novio para marcar la llegada de un año de relación. No se trata de cualquier cosa, ya que Icardi decidió ir por uno de los clásicos de Hermès, la marca de lujo francesa.

En primer plano, Eugenia puso la caja naranja de la marca, y con la voz cargada de emoción fue relatando el minuto a minuto: “Bueno, falta muy poquito para nuestro primer aniversario. Ya lo abrí igual, pero… Miren. No tengo manos, soy mala haciendo un unboxing“.

Tras lograr abrir la caja se encontró con una bolsa de tela con el logo de la empresa y la denominación de origen, lo que le sumó más emoción al relato de Suárez, ya que el futbolista decidió comprarla en Milán, ciudad a la que han viajado en varias ocasiones. “No puedo abrirlo, espera. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Para acá. Ya le puse esto que venía separadito. No puede ser más linda”, dijo al ver la Birkin Bag, uno de los modelos más exclusivos de Hermés.

La Birkin es de color negro, hecho con cuero de becerro, con los herrajes en oro y la actriz la eligió en el tamaño mediano. “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?“, fue todo lo que sumó en el video que compartió con sus seguidores. La respuesta de Mauro no tardó en llegar: ”Ansiosa al 100000%. Faltan unos días todavía para el aniversario pero te perdono“.

Sin embargo, la felicidad fue corta, ya que ese mismo modelo, en ese mismo tamaño, con los mismos detalles, lo tiene Wanda en su inmensa colección de carteras, donde la gran mayoría fueron regalos de Icardi, por lo que la pregunta es ¿Compró la misma cartera para las dos rivales o se olvide que su expareja la tenía?

En el momento en el que la historia tomó un poco de vuelo, los internautas eligieron no quedarse callados y fueron a la cuenta oficial de Hermès e hicieron estallar la sección de comentarios con mensajes en contra de la pareja. “Novio GENEROSO JAJAJAJAJAJ amo“; ”Otra marca más que te cargaste“; ”El la quiere Wandarizar a toda costa“; ”¿Desde cuando hacen bolsos para amantes?“; ”Por fin soy Wandaa“; ”Copia todo a Wanda…“; ”¿Chicos está cartera será de edición limitada?“; ”Todo lo que toca la tati pierde valor“, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la última publicación de la exclusiva marca francesa.

Hace tan solo unos días sucedió una oleada de comentarios similar contra otra tradicional marca francesa luego de que Eugenia subiera una sesión de fotos junto a un bolso de Louis Vuitton. La cartera, modelo Speedy P9 25 en tono rosa claro, no estaba disponible en stock, por lo que el futbolista gestionó su fabricación personalizada. El obsequio llegó acompañado de una tarjeta manuscrita en la que Icardi expresó:“Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. TE AMO”, y una “M” como firma.

Pero además, en sus historias, dejó en claro su entusiasmo por el costoso regalo: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había stock, dije bueno ya fue. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, junto a emojis que reflejaron su profunda emoción.