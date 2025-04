¿El COVID se creó en un laboratorio de China?: informe sobre estudio de origen del virus

Las dudas sobre el origen del COVID siguen latentes. La incertidumbre persiste cinco años después de que la pandemia se expandiera a nivel mundial, obligando a que los gobiernos impusieran medidas restrictivas para preservar la salud de las personas.

Lo cierto es que existen un sinfín de teorías acerca de la aparición del coronavirus, aunque ahora la Casa Blanca puso en tela de discusión una potencial evidencia.

A mediados de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una nueva versión del sitio online en el que se publicaba información acerca del COVID.

No obstante, esa página, que anteriormente contenía datos valiosos sobre el coronavirus, ahora dispone de un nuevo informe, publicado por miembros del Congreso (subcomisión de la Cámara de Representantes), sobre el «verdadero origen» de la pandemia.

Allí se presentan una serie afirmaciones, las cuales sostienen que el virus se filtró de un laboratorio chino. Justamente, el sitio brinda cinco argumentos a favor de esta teoría: según mencionaron, Wuhan, la ciudad donde se registró el primer caso de coronavirus, es el «principal laboratorio de investigación del (virus respiratorio) SARS» y tiene un historial por investigar con «niveles inadecuados de bioseguridad».

No obstante, vale resaltar que el informe tiene una sección titulada «Desinformación sobre Covid-19», en donde el Gobierno también acusa a funcionarios de salud de la administración de Joe Biden de «satanizar los tratamientos alternativos» y de conspirar con empresas de redes sociales para censurar opiniones contrarias a la pandemia.

También, el portal cuestiona el uso de barbijos y la decisión de implementar un distanciamiento social. «Si existieran pruebas de un origen natural, ya habrían aparecido. Pero no es el caso», remarca el texto que circula desde diciembre del 2024.

Según precisó el sitio Chequeado, el documento no parte de una investigación académica ni está sujeto a estándares científicos. Tampoco propone una hipótesis, sino que su fin es «servir de hoja de ruta para futuras pandemias».

A pesar de la difusión de este informe, en China niegan absolutamente el contenido acerca del supuesto origen del Covid-19. «Extremadamente improbable», afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) manifestó, con una confianza moderada, que es más probable que el origen de la pandemia esté relacionado a una investigación en un laboratorio.

Sumado a ello, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) también compartió el veredicto de la CIA, aunque también con cierta cautela.