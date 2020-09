El crecimiento y la proyección de Víctor Fernández, uno de los bases de la Unión de Formosa

Compartir

Víctor Fernández es uno de los jugadores que continuará en el equipo de Daniel Cano para la próxima temporada de La Liga Nacional de Básquetbol. El base nos habla sobre su crecimiento en la categoría, la recuperación de su lesión y de lo que espera para lo que viene con el elenco formoseño.

Con la mente en lo que será la próxima edición de La Liga Nacional de Básquetbol, La Unión de Formosa concretó el arribo y la renovación de fichas importantes. Primero la confirmación de Daniel Cano, como entrenador principal, la vuelta de Federico Marín, Alejandro Konsztadt y Eduardo Gamboa, el fichaje de Alejandro Peralta, y la continuidad de Facundo Giorgi, Eduardo Vasirani, Felipe Pais y Víctor Fernández.

Para Fernández será su segundo ciclo en el conjunto formoseño. El base, nacido en San Nicolás, llegó a La Unión proveniente de Quilmes de Mar del Plata, para afrontar la temporada que finalmente no concluyó debido a la situación mundialmente conocida. En su trayectoria dentro de la categoría, Víctor Fernández se fue consolidando como un jugador importante en la estructura de un equipo y se transformó en un proyecto interesante para la institución de Formosa.

El joven de 20 años se incorporó a Quilmes en 2018, proveniente del club Belgrano de su ciudad, donde disputó el Torneo Federal, y logró destacarse en la campaña 2018/19 con el conjunto marplatense, tal es así que fue elegido como jugador revelación.

Fernández finalizó la temporada pasada con un promedio de 5.7 puntos, 1.5 rebotes, 1.1 asistencias y 2.5 de valoración en un promedio de 16.5 minutos en cancha. Aprovechando el espacio y el lugar dentro de la rotación del plantel, para seguir sumando minutos y de esta manera obtener mayor protagonismo en el juego. En este sentido aseguró que “en La Unión se siente bien”. “Tenía dos años de contrato y eso me aseguraba esta continuidad. Creo que es muy importante seguir consolidándome en La Liga, para mí, para mi futuro. Seguir aprendiendo, formándome y creciendo en una Liga así, que es competitiva y es el primer nivel del básquet argentino, me va a hacer muy bien”, indicó.

Sobre su progreso constante y su evolución, el joven nicoleño sostuvo: “Soy un chico completamente distinto. Creo que en lo mental me costó mucho alejarme de mi familia, creo que es lo más difícil para un deportista. Estar lejos como fue este año en Formosa y la parte final también que estuve lesionado y no podía jugar. Me costó mucho estar lejos, si bien tenía la suerte de que mi mamá y mi hermana tenían la posibilidad de viajar y estaban bastante seguido conmigo”.

“En lo físico creo que tuve un progreso bueno, positivo. Me faltaba un poco ser más fuerte, estar más armado para poder competir con otros deportistas más atléticos. Estoy en un proceso en el que sé que de a poco lo voy a ir cumpliendo. Es lo que creo que tengo que lograr y espero poder hacerlo”, destacó.

Víctor tuvo que convivir con una lesión en la espalda este año que lo tuvo a maltraer durante un período prologando de tiempo: “No me dejaba entrenar ni jugar. Empecé un tratamiento en Rosario que no lo pude terminar porque me lo cortó la cuarentena. Ahí fue cuando me vine para mi ciudad que es San Nicolás, que queda cerca y ahí me crucé al Ruso, que es kinesiólogo y tiene un gimnasio acá. Él ya venía entrenando jugadores de alto rendimiento entonces recurrí a él y junto con mi médico de Rosario de a poco me fueron sacando el dolor y las molestias de la espalda. Después empecé una etapa de fortalecimento y prevención, un poco aburrida, que era todo tipo de estiramiento. Ahora ya a lo último venía entrenando fuerte, para estar bien físicamente y afrontar la temporada que viene”.

Sobre las expectativas y lo que espera para la próxima Liga con La Unión, el base dijo: “El armado del plantel, si bien con muchos ya compartimos del año pasado equipo, los que llegan nuevos son jugadores de nombre y que tienen peso en nuestra Liga. Si bien ya pasaron por la institución, no los conozco, más que de enfrentarlos en algún partido, espero que tengamos un buen año y que nos salga todo bien”.