El crimen de Kim: la autopsia reveló que murió por los golpes y se conoció que intentaron tirarla por la ventana

Un equipo de forenses practicó en las últimas horas la autopsia al cuerpo de Kim Anura Gómez, la niña de 7 años asesinada este martes por la noche en la zona de Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata, por dos delincuentes menores de edad que robaron el Fiat Palio rojo de su madre con la nena adentro.

Durante el asalto, la menor fue arrastrada por varias cuadras, causándole golpes fatales. En su fuga, que se extendió por más de 10 cuadras, los delincuentes, de 14 y 17 años, chocaron contra un poste de luz: el cuerpo de la niña fue hallado debajo el auto. Ambos fueron detenidos en el curso de la madrugada por la Policía Bonaerense.

Poco después de las 15 de este miércoles, la fiscal de menores Carmen Ibarra, a cargo de esclarecer el caso, recibió el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Kim. El estudio determinó que, precisamente, la nena falleció a causa de los golpes que sufrió.

La causa de muerte determinada, confirmaron investigadores a Infobae, es un shock hipovolémico debido a una serie de traumatismos. El cadáver presentó fracturas múltiples y una serie de lesiones por arrastre.

Varios testigos sumaron datos escalofriantes en el expediente. Al menos uno de ellos afirmó que los delincuentes intentaron arrojar a la niña por la ventana del Fiat Palio. Otros vieron cómo la arrastraron por varias cuadras, lo que le causó los golpes que llevaron a su muerte.

T., de 17 años, el mayor de ambos detenidos, será indagado este jueves por la fiscal Ibarra. María José Lezcano, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata, ya efectivizó su detención. En tanto, N., de 14, el segundo detenido, permanecerá en un centro de contención de menores.

Este viernes, por lo pronto, ambos enfrentarán sus respectivas audiencias ante la jueza de Garantías Lezcano. En el caso del adolescente de 17 años, sin duda, pesará su detención previa: había sido arrestado el 1° de febrero pasado por la Policía Bonaerense en un caso de robo de auto. No estaba solo, con él iban tres cómplices, dos de ellos de edad no punible.

En esa causa del 1° de febrero no intervino la fiscal Ibarra que investiga el crimen de Kim, a pesar de diversas versiones que hubo este miércoles, sino que el expediente estuvo a cargo de otro fiscal de la UFI N°1 del Joven de La Plata. En esa ocasión, a pesar de su edad y de la gravedad del delito, fue liberado en cuestión de horas, entregado a sus padres.

El caso

Durante la noche de este martes, dos delincuentes menores de edad robaron un Fiat Palio rojo con la niña de 7 años en su interior. El hecho ocurrió en la puerta del mayorista El Nene, en la intersección de 72 y 24, ubicado en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.

A partir de la declaración de testigos, se detalló que minutos antes del ataque salvaje, los delincuentes estaban merodeando el lugar. Incluso, los habían visto sobre las calles 25 y 72 cerca de una verdulería, cuyos empleados pensaron que les iban a robar.

Minutos después de esa situación de temor para los vecinos, y cuando el auto de la mamá de la víctima frenó en la zona, los delincuentes se acercaron y lo robaron. La madre de Kim logró escapar, pero su hija de 7 años permaneció en el interior con el cinturón de seguridad.

Una vez producida la sustracción del coche, los ladrones escaparon y arrastraron a la nena. Durante su intento por escapar, el coche impactó contra un poste de luz y los ladrones escaparon a pie por un descampado. Caerían horas después.