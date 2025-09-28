El crossover más esperado: Vernon de Seventeen entrevista a Leonardo Di Caprio

El rapero de Seventeen, Vernon, entrevistó a los actores de “One Battle After Another”, Leonardo Di Caprio y Benicio del Toro, para la revista GQ.

El 26 de septiembre el canal de YouTube de GQ Korea estrenó una entrevista a los actores Leonardo Di Caprio y Benicio del Toro por las promociones del film “One Battle After Another”. Uno de los aspectos más sorprendentes fue quién eligió la revistapara realizar esta entrevista: El integrante de Seventeen, Vernon.

Ya que el idol es mitad norteamericano y vivió por muchos años en Estados Unidos, su inglés es ideal para realizar esta entrevista. También tiene experiencia previa entrevistando a otras estrellas de Hollywood, dado que anteriormente entrevistó al elenco de “Mission Impossible Dead Reckoning” en 2023.

Además durante su época debut Vernon fue constantemente comparado por su gran parecido físico con Leonardo Dicaprio. A su vez, entre los seguidores del artista su parecido con el actor dio origen a incontables memes y bromas . Hasta hoy la prensa coreana apoda al integrante de Seventeen “Vercaprio” por su cabellera y ojos claros.

También Vernon, quien es conocido como un gran cinéfilo y amante del séptimo arte, sorprendió a los Dicaprio y Del Toro con sus elaboradas preguntas. En un punto incluso Leonardo le hizo una contra pregunta mostrando interés en conocer el punto de vista del cantante.